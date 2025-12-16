Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Địa bàn xã Hra có quốc lộ 19 đi qua. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho việc lưu thông. Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, không tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an xã Hra kịp thời ngăn chặn các thanh thiếu niên tụ tập tại đập nước Jơ Long có biểu hiện gây rối. Ảnh: ĐVCC

Tháng 5-2025, 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường giao thông nông thôn của xã khiến 1 người chết. Liên quan đến vụ tai nạn này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 bị can ở độ tuổi thanh thiếu niên về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cuối tháng 11-2025, tại xã Mang Yang - địa bàn giáp ranh với xã Hra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng khi điều khiển xe nẹt pô, rú ga, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu và thách thức lực lượng chức năng.

Dù đã xử lý nghiêm các hành vi trên, song thời gian qua, trên địa bàn xã Hra vẫn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy có biểu hiện gây rối.

Trung tá Nguyễn Đình Thống - Phó Trưởng Công an xã Hra - cho hay: Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tại xã Hra cũng như các xã lân cận thường xuyên hẹn hò để tụ tập vào những ngày cuối tuần.

Không chỉ điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, một số đối tượng còn dùng điện thoại livestream, quay clip đăng tải lên Facebook hay TikTok. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như hệ lụy tiêu cực cho giới trẻ.

“Sự phát triển của mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, đã khiến một bộ phận giới trẻ có suy nghĩ lệch lạc khi học theo các clip lạng lách, bốc đầu… như khoe một chiến tích ảo. Do đó, đơn vị xác định phải chủ động nắm bắt, ngăn chặn kịp thời để tránh những hình ảnh xấu lan truyền trên mạng xã hội” - Trung tá Thống nhấn mạnh.

Ngày 30-11, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hra đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên tụ tập tại đập nước Jơ Long (xã Hra) có biểu hiện gây rối, dùng điện thoại livestream.

Công an xã Hra đã mời 28 thanh thiếu niên, trong đó có nhiều học sinh chưa có giấy phép lái xe đến trụ sở để làm việc. Trong số 14 xe máy được các thanh thiếu niên sử dụng, nhiều phương tiện mắc các lỗi như độ chế, tự ý thay đổi kết cấu xe, không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu…

Lực lượng Công an đã lập hồ sơ xử lý, mời phụ huynh đến làm việc và yêu cầu viết bản cam kết không tái phạm. Qua quá trình giáo dục, răn đe, hầu hết các thanh thiếu niên đều nhận thức được hành vi của mình.

Em M. (SN 2009, trú tại làng Bok Ayơ, xã Hra) bày tỏ: “Hôm đó, một số bạn trong làng rủ em lên đập nước chơi, có thêm một số bạn ở xã khác. Lần sau, em sẽ không tham gia tụ tập vào những cuộc như vậy nữa”.

Nhiều xe máy độ chế bị tạm giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Trung tá Thống, để phòng ngừa từ sớm, Công an xã Hra đã chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, nhất là trong các nhóm trên mạng xã hội. Đồng thời, đơn vị yêu cầu chủ cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn cam kết không độ chế xe, tiếp tay cho hành vi vi phạm.