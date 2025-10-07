Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Sau khi được đầu tư xây dựng, bờ kè suối Hội Phú (qua địa bàn phường Pleiku và Hội Phú) đã trở thành khu vực kinh doanh sầm uất tại phố núi với nhiều hàng quán kinh doanh quán nhậu, ăn uống, cà phê…

Nhiều người dân cũng lựa chọn cung đường này để tập thể dục, đạp xe, chạy bộ. Không những vậy, nơi đây cũng trở thành điểm du lịch thu hút khách thập phương với cung đường hoa sao nhái, chùa Minh Thành…

CSGT đã xử lý nhiều trường hợp càn quấy ở bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Duy Hải

Tuy nhiên, cũng chính từ những yếu tố đó, bờ kè suối Hội Phú bất đắc dĩ trở thành “sân khấu” cho các đối tượng… thích thể hiện. Thời gian qua, trên cung đường này thường xuyên xuất hiện các thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thậm chí bốc đầu xe để thỏa mãn thú vui “quái dị” của mình.

Các nhóm thanh thiếu niên này thường điều khiển xe càn quấy vào buổi tối khi con đường tập trung đông người. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy bất chấp nguy hiểm vào nhiều đường nhánh cắt ngang với đường bờ kè. Tình trạng này gây bất an cho người dân, ảnh hưởng đến hình ảnh yên bình của phố núi.

Đội CSGT đường bộ số 2 lập biên bản vi phạm với một trường hợp vi phạm trong tối 3-10. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Lê Thị Lan (phường Hội Phú) bày tỏ: “Từ khi xây dựng xong bờ kè, đường rất thoáng và rộng nên buổi tối gia đình tôi thường dành thời gian để đi bộ thể dục cùng nhau. Nhưng khi gặp các nhóm thanh thiếu niên nẹt pô ầm ĩ, chạy xe lạng lách với tốc độ cao, coi thường sự an toàn của người khác, khiến chúng tôi rất lo sợ. Nhiều khi ngồi các quán bên đường uống cà phê tận hưởng không khí bình yên cũng không yên với các nhóm này”.

Trước tình trạng đó, Tổ Cảnh sát Giao thông (CSGT) địa bàn Pleiku thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã ra quân lập lại trật tự trên tuyến đường này, đặc biệt là trong khoảng thời gian trước Tết Trung thu.

Theo đó, tối 3-10, 100% cán bộ, chiến sĩ của Tổ CSGT địa bàn Pleiku đã được huy động, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện càn quấy. Qua đó, Tổ đã lập biên bản đối với 4 trường hợp và tạm giữ 4 phương tiện về các lỗi: không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không gắn biển số xe…

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT lập biên bản với người giao xe. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện, giải tán một nhóm đang tụ tập có biểu hiện gây rối tại khu vực bờ kè suối Hội Phú.

Đáng nói, 4 trường hợp bị xử lý kể trên đều có tuổi đời khá trẻ. Trong số này, có 1 học sinh lớp 8 tại Trường THCS Phạm Hồng Thái và 1 học sinh lớp 10 tại Trường THPT Pleiku.

Khi bị lực lượng CSGT xử lý, các thanh thiếu niên đều tỏ ra hối hận. D.Y.G.B. (SN 2010) bày tỏ: “Em thường xem các clip trên mạng và cũng thích việc độ chế xe. Em đã độ pô xe nghe cho to và không gắn biển số, không lắp gương để đi đua cùng bạn bè. Lần này bị phạt, em cam kết sẽ không độ chế, không tụ tập đua xe, điều khiển xe gây mất trật tự nữa”.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Tô Quang Hải-Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2-thông tin: Hầu hết các trường hợp vi phạm đều không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe. Do đó, lực lượng CSGT cũng lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện để tăng cường trách nhiệm giáo dục con cái của các phụ huynh.

Không dừng lại ở dịp Tết Trung thu, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tuần tra công khai kết hợp hóa trang nhằm xử lý triệt để các đối tượng gây rối. Ngoài xử lý trực tiếp, đơn vị sẽ ghi hình, thu thập chứng cứ, phối hợp với Công an các địa phương xác minh, triệu tập đối tượng đến làm việc. Nếu xác định vi phạm nghiêm trọng, có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe ở tuyến bờ kè suối Hội Phú, gây bức xúc cho người dân. Clip: CTV

“Với các trường hợp là học sinh, đơn vị sẽ gửi thông báo về nhà trường để đề nghị phối hợp giáo dục. Đội CSGT đường bộ số 2 cũng sẽ có kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền ở các nhà trường về vấn đề này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Quan trọng hơn cả là các phụ huynh quan tâm kiểm soát con cái chặt chẽ hơn, tránh để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hành vi gây mất trật tự”-Trung tá Hải nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú-cho biết: Hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn giao thông và hình ảnh một phố núi hiền hòa, mến khách. Quan điểm của phường là cần xử lý nghiêm minh để dẹp bỏ.

"UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp cùng lực lượng CSGT tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; thường xuyên gọi hỏi, răn đe các trường hợp đã từng bị lập biên bản, đề nghị các cơ sở sửa chữa xe máy cam kết không độ chế, không tiếp tay cho các quái xế”-ông Định thông tin thêm.