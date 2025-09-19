Giữ nguyên mức án sơ thẩm với 10 bị cáo chặn xe chở cánh quạt điện gió đòi bồi thường

(GLO)- Chiều 19-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến việc chặn xe chở cánh quạt điện gió để đòi bồi thường xảy ra tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh (cũ).

Trong vụ án này có 10 bị cáo cùng trú tại xã Ia Le gồm: Trần Hắc Búa (SN 1985), Trần Đại (SN 1982), Ma Thành Hợp (SN 1988), Rmah Pluôi (SN 1979), Nguyễn Trọng Thắng (SN 1974), Đặng Văn Quý (SN 1985), Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1981), Lê Thị Duyên (SN 1980), Phạm Thị Thông (SN 1973) và Trần Ngọc Phú (SN 1983).

Các bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng Tòa tuyên hình phạt quá nặng.

﻿Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, năm 2024, Công ty Cơ giới Thành Đô và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 (Công ty Điện gió Cao Nguyên 1) ký kết hợp đồng vận chuyển 1 cánh quạt điện gió vào trụ tua bin số 4 tại xã Ia Le để thay thế cánh quạt hư hỏng.

Thực hiện hợp đồng, ngày 12-7-2024, tài xế của Công ty Cơ giới Thành Đô điều khiển ô tô chuyên dụng BKS 76H-012.48 trên rơ mooc chở theo 1 cánh quạt điện gió di chuyển từ tỉnh Đắk Nông (cũ) đi theo đường Hồ Chí Minh đến Gia Lai.

Khoảng 10 giờ ngày 13-7, chiếc xe di chuyển từ đường Hồ Chí Minh vào đường rẽ đến trụ tua bin số 4. Khi vừa rẽ vào khoảng 10 m thuộc địa phận làng Kênh Săn (xã Ia Le) thì có một số người dân ra ngăn cản không cho chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Nhóm người này cho rằng Công ty Điện gió Cao Nguyên 1 chưa bồi thường dân sự thỏa đáng cho những người dân có diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió.

10 bị cáo trên đã dùng gạch, đá, cây gỗ, cây le, gốc cây chèn vào bánh xe, sử dụng xe công nông chặn đường, ngăn cản trước đầu ô tô, không cho ô tô chở cánh quạt di chuyển vào công trường.

Hành vi này đã gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường ở khu vực ngã 3 đường giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và đường rẽ vào khu vực dự án điện gió.

Sau khi chính quyền địa phương có mặt và cùng Công ty Điện gió Cao Nguyên 1 đến làm việc, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân mới đồng ý cho xe chở quạt gió đi thêm 50 m để tránh ùn tắc.

Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ 35 phút cùng ngày, khi chiếc xe di chuyển vào sâu bên trong khoảng 500-700 m thì nhóm người này tiếp tục ngăn cản nên phải dừng lại chờ giải quyết.

Xác định vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, các cơ quan tố tụng huyện Chư Pưh đã vào cuộc điều tra, xử lý. Ngày 18-6-2025, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm với 10 bị cáo và kết án các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Điện gió Cao Nguyên 1.

Bên cạnh đó, Tòa cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của các bị cáo đã thể hiện thái độ xem thường, bất chấp quy định của pháp luật. Tại nơi các bị cáo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra khiếu kiện, khiếu nại tập trung đông người nhằm gây áp lực lên các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Bởi vậy, cần áp dụng hình phạt tù nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Búa, Đại, Hợp, Thắng, Phú, Quý, mỗi bị cáo 9 tháng tù; các bị cáo Pluôi, Nguyệt, Duyên, Thông, mỗi bị cáo 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm để giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo xin chỉ nhận mức xử phạt vi phạm hành chính và một số xin nhận mức án treo thay vì án tù giam.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm với các bị cáo. Ảnh: Văn Ngọc

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi của các bị cáo cho rằng đây chỉ là hành vi bột phát, giản đơn xuất phát từ việc Công ty Điện gió Cao Nguyên 1 chưa bồi thường thỏa đáng cho người dân. Đồng thời, các bị cáo không có hành động đập phá làm hư hỏng tài sản, không gây thiệt hại.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đánh giá bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra thêm các chứng cứ mới, không xuất hiện tình tiết mới nên Hội đồng xét xử đã giữ nguyên quan điểm buộc các bị cáo cùng phải nhận án phạt tù với mức án y án sơ thẩm.