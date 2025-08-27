Danh mục
Công an xã Tây Sơn phối hợp bắt giữ đối tượng gây rối trật tự công cộng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 26-8, Công an xã Tây Sơn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt bị can Thái Viễn Thông (SN 1990, thường trú thôn Kiên Long, xã Bình An, tỉnh Gia Lai) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 20-4-2025, Thông cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau với người khác trong một quán karaoke tại xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Thông chuyển chỗ ở nên Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định truy tìm.

Đến ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

2-8199.jpg
Đối tượng Thái Viễn Thông bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Chiều 26-8, Công an xã Tây Sơn phát hiện Thông đến nhà người yêu tại thôn 2, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra địa điểm trên.

Thời điểm bị phát hiện, Thông leo hàng rào lưới B40 chạy trốn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bao vây, khống chế, bắt giữ đối tượng. Chiều cùng ngày, đối tượng được di lý về Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

