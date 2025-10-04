Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xử lý 4 trường hợp điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy tại bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý 4 trường hợp điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy tại bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Phú).

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng CSGT phát hiện một số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, rú ga, nẹt pô… trên bờ kè suối Hội Phú đoạn thuộc phường Hội Phú.

csgt-da-phat-hien-xu-ly-nhieu-truong-hop-co-bieu-hien-can-quay-o-bo-ke-suoi-hoi-phu-anh-duy-hai.jpg
Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có biểu hiện càn quấy ở bờ kè suối Hội Phú.
﻿Ảnh: Duy Hải

Tối 3-10, Tổ CSGT địa bàn Pleiku thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát để xử lý tình trạng trên.

Qua đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản 4 trường hợp và tạm giữ 4 phương tiện về các lỗi: không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe…

Đồng thời, Tổ công tác cũng đã phát hiện, giải tán 1 nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập càn quấy.

(GLO)- Thời gian qua, trên tỉnh lộ 670B xuất hiện một số nhóm thanh-thiếu niên tụ tập, càn quấy và có biểu hiện đua xe trái phép. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã mạnh tay xử lý nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

Xin đừng thờ ơ!

Xin đừng thờ ơ!

Clip “tổng tài” giơ tay như ra hiệu người của mình hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội chưa “nguội”, thì clip nam thanh niên bạo lực một phụ nữ mang thai ở Đắk Lắk, tiếp tục làm nóng mạng xã hội (MXH)...

