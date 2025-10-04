(GLO)- Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý 4 trường hợp điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy tại bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Phú).

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng CSGT phát hiện một số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, rú ga, nẹt pô… trên bờ kè suối Hội Phú đoạn thuộc phường Hội Phú.

Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có biểu hiện càn quấy ở bờ kè suối Hội Phú.

﻿Ảnh: Duy Hải

Tối 3-10, Tổ CSGT địa bàn Pleiku thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát để xử lý tình trạng trên.

Qua đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản 4 trường hợp và tạm giữ 4 phương tiện về các lỗi: không có bộ phận giảm thanh, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe…

Đồng thời, Tổ công tác cũng đã phát hiện, giải tán 1 nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập càn quấy.