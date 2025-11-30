Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giám đốc công ty thi công cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh bị nhóm người lạ đuổi đánh

(GLO)- Ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra thông báo tìm người làm chứng vụ giám đốc 1 công ty thi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh bị nhóm người lạ mặt đuổi đánh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) nhận được tin trình báo của ông Trần Việt Dũng-Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình giao thông Việt Nam.

tuyen-cao-toc-quy-nhon-chi-thanh-noi-xay-ra-vu-viec-anh-hong-phuc.jpg
Tuyến cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông Dũng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình giao thông Việt Nam tham gia một phần hạng mục thi công cao tốc tuyến Quy Nhơn-Chí Thạnh. Vào ngày 23-7-2025, khi ông đang có mặt tại công trình thuộc địa phận tổ 1, khu phố 8, phường Quy Nhơn Tây thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng nam giới chưa rõ lai lịch tấn công. Ông Dũng liền bỏ chạy thì bị nhóm đối tượng trên điều khiển mô tô đuổi theo.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi trên.

Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là người làm chứng, người biết thông tin về vụ việc trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khẳng định: Lai lịch của cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu. Thông tin liên hệ về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại địa chỉ: 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam (Điều tra viên Võ Phạm Tuấn-Phòng Cảnh sát Hình sự, SĐT: 0931.489.468).

