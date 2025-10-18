Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự 4 đối tượng đánh bạc

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Trần Vĩnh Toàn (SN 1989, trú thôn Long Hậu, xã Ngô Mây), Vương Việt Hoàng (SN 1998, trú phường Quy Nhơn Nam), Lê Tuấn Hải (SN 1989, trú phường An Nhơn Bắc) và Nguyễn Ngọc Thái (SN 1996, trú thôn Háo Lễ, phường Tuy Phước Bắc).

cac-doi-tuong-7552.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự. Ảnh: Thành Long

Trước đó, chiều 16-10, trong quá trình kiểm tra, Công an phường An Nhơn Bắc phát hiện tại nhà ông Đ.V.N. (SN 1980, trú tổ dân phố Kim Tài, phường An Nhơn Bắc) có nhóm đối tượng đang tổ chức chơi bầu cua ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Trần Vĩnh Toàn, Vương Việt Hoàng, Lê Tuấn Hải cùng một số người khác tham gia đánh bạc. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

hien-truong-vu-danh-bac-5129.jpg
Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh: Thành Long

Đến sáng 17-10, Nguyễn Ngọc Thái đã đến trụ sở Công an phường An Nhơn Bắc đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc cùng các đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

null