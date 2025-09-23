Mưa lớn gây ngập cục bộ tại bờ kè suối Hội Phú

Theo phản ánh của người dân, sau khi công trình bờ kè suối Hội Phú được xây dựng, mặt đập cao hơn trước. Hệ thống thoát nước tại khu vực này được trang bị các van khóa nhằm điều tiết dòng chảy, vừa giúp thoát nước khi mưa, vừa ngăn nước từ suối Hội Phú chảy ngược vào khu dân cư. Tuy nhiên, các van này thường xuyên ở trạng thái đóng, khiến nước mưa không thoát kịp và tràn vào nhà dân.
Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc nhằm hạn chế thiệt hại.
Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường, lực lượng chức năng phường Pleiku đã có mặt kịp thời để kiểm tra, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, việc khắc phục tình trạng ngập úng gặp nhiều khó khăn.