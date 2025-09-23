Mưa lớn gây ngập cục bộ tại bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Tối 22-9, mưa lớn kéo dài khiến khu vực ven bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị ngập cục bộ. Theo ghi nhận của P.V, nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập 20-40 cm, làm hư hỏng đồ đạc và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Nước ngập sâu 20-40 cm tại nhiều nhà dân ven bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku). Ảnh: Ngọc Duy

Theo phản ánh của người dân, sau khi công trình bờ kè suối Hội Phú được xây dựng, mặt đập cao hơn trước. Hệ thống thoát nước tại khu vực này được trang bị các van khóa nhằm điều tiết dòng chảy, vừa giúp thoát nước khi mưa, vừa ngăn nước từ suối Hội Phú chảy ngược vào khu dân cư. Tuy nhiên, các van này thường xuyên ở trạng thái đóng, khiến nước mưa không thoát kịp và tràn vào nhà dân.

Mưa lớn khiến đồ đạc trong nhà bị ngập nước. Ảnh: Ngọc Duy

Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc nhằm hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng phường Pleiku đã có mặt ngay trong tối 22-9 để kiểm tra tình hình ngập úng tại khu vực bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Ngọc Duy

Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường, lực lượng chức năng phường Pleiku đã có mặt kịp thời để kiểm tra, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, việc khắc phục tình trạng ngập úng gặp nhiều khó khăn.