Gia Lai: Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương

(GLO)- Chiều 9-9, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: Từ ngày 5 đến 7-9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn trên diện rộng gây sạt lở tại đèo Tung Ke, xã Al Bá. Ảnh: NDCC

Tại xã Ia Pa, nước lũ từ thượng nguồn suối Đăk Ia Hiao đổ về gây chia cắt 2 thôn với hơn 600 hộ dân.

Tại xã Al Bá, mưa lớn trên diện rộng đã gây ra lũ quét làm sạt lở nhiều vị trí dọc tuyến đường liên xã, đặc biệt là gây sạt lở tại 2 điểm đèo làng Tung Ke gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn cuốn trôi 1 xe máy, 1 nhà tạm, 2 con bò và làm thiệt hại hơn 5 ha lúa. Ngoài ra, khoảng 35 m tường rào của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Phan Đăng Lưu cũng bị sập đổ.

Còn tại xã Ia Hiao, mưa lớn khiến khu dân cư các buôn Ling và Mi Hoan bị ngập sâu, có nhà hộ dân bị ngập gần 0,7 m.

Trong khi đó, xã Ia Ko bị thiệt hại 1,5 sào lúa; xã Ia Mơ xảy ra sạt lở trên quốc lộ 14C, ngập 1 nhà rẫy, 1 trạm bơm và cầu làng Khôn; xã Ia Rsai thiệt hại hơn 7 ha lúa, sạt lở 21 m đường bê tông, nước cuốn trôi 1 máy cày, ước tổng giá trị thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Lực lượng dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Vũ Chi

Ngoài ra, ở xã Nhơn Châu, sét đánh đã làm hư hỏng nhà dân; khu vực các xã biên giới như: Ia Lốp, Ia Púch, Ia Mơ, nhiều cầu tràn và đường tuần tra bị ngập sâu 1,2-2 m; sạt lở đất, đá tràn xuống quốc lộ 14C.