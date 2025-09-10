Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-9, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: Từ ngày 5 đến 7-9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

tung-ke.jpg
Mưa lớn trên diện rộng gây sạt lở tại đèo Tung Ke, xã Al Bá. Ảnh: NDCC

Tại xã Ia Pa, nước lũ từ thượng nguồn suối Đăk Ia Hiao đổ về gây chia cắt 2 thôn với hơn 600 hộ dân.

Tại xã Al Bá, mưa lớn trên diện rộng đã gây ra lũ quét làm sạt lở nhiều vị trí dọc tuyến đường liên xã, đặc biệt là gây sạt lở tại 2 điểm đèo làng Tung Ke gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn cuốn trôi 1 xe máy, 1 nhà tạm, 2 con bò và làm thiệt hại hơn 5 ha lúa. Ngoài ra, khoảng 35 m tường rào của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Phan Đăng Lưu cũng bị sập đổ.

Còn tại xã Ia Hiao, mưa lớn khiến khu dân cư các buôn Ling và Mi Hoan bị ngập sâu, có nhà hộ dân bị ngập gần 0,7 m.

Trong khi đó, xã Ia Ko bị thiệt hại 1,5 sào lúa; xã Ia Mơ xảy ra sạt lở trên quốc lộ 14C, ngập 1 nhà rẫy, 1 trạm bơm và cầu làng Khôn; xã Ia Rsai thiệt hại hơn 7 ha lúa, sạt lở 21 m đường bê tông, nước cuốn trôi 1 máy cày, ước tổng giá trị thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

vu-chi.jpg
Lực lượng dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Vũ Chi

Ngoài ra, ở xã Nhơn Châu, sét đánh đã làm hư hỏng nhà dân; khu vực các xã biên giới như: Ia Lốp, Ia Púch, Ia Mơ, nhiều cầu tràn và đường tuần tra bị ngập sâu 1,2-2 m; sạt lở đất, đá tràn xuống quốc lộ 14C.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Đời sống

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở kinh doanh xăng dầu

Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

Đời sống

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

null