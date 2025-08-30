Sạt lở ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập

(GLO)- Ngày 30-8, do mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu và sạt lở, giao thông chia cắt, cô lập hơn 300 hộ dân.

Ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: Vũ Chi

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, sau 1 ngày ngập sâu, phần mặt đường ngầm tràn bị nước lũ cuốn trôi với chiều dài khoảng 40 m, phần đầu ngầm tràn nối với đường dẫn vào thôn 1 bị sạt lở khoảng 5 m tạo thành những hố sâu khoảng 1,5m dưới mặt đường bê tông. Hiện nước lũ vẫn dâng cao khiến công tác khắc phục chưa thể triển khai.

Nhìn tuyến đường duy nhất qua thôn bị chia cắt, ông Phan Ngọc Huân lắc đầu ái ngại: “Những năm trước, ngầm tràn đều bị ngập 5-6 lần do mưa lũ nhưng thường chỉ 1-2 ngày là hết. Riêng lần này bị sạt lở sâu, một số người dân thấy nước rút bớt thì dắt xe lội qua, rất nguy hiểm. Mong chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục để bà con có thể đi lại, trẻ em kịp đến trường vào ngày khai giảng”.

Điểm sạt lở tạo thành những hàm ếch dưới mặt đường bê tông sâu khoảng 1,5 m. Ảnh: Vũ Chi

Anh Kpă Trân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mơ Nang 2, cho biết: Từ đêm 29-8, nước suối Đăk Pi Hao dâng cao khiến ngầm tràn bị ngập sâu, 341 hộ dân thuộc thôn Mơ Nang 2 bị cô lập hoàn toàn. Đến trưa 30-8, khi nước rút bớt, người dân phát hiện ngầm tràn tiếp tục bị sạt lở và xói mòn nên đã báo với chính quyền địa phương.

“Mong chính quyền địa phương cùng ngành chức năng sớm đầu tư kinh phí xây dựng cầu tràn, khắc phục triệt để tình trạng chia cắt giao thông thường xuyên xảy ra khi mưa lũ”-anh Trân chia sẻ.

Người dân men theo những tấm bê tông còn sót lại tiếp tế lương thực cho người thân ở trong thôn. Ảnh: Vũ Chi

Được biết, ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 được đầu tư xây dựng từ năm 2009, nối liền thôn Mơ Nang 2 với trung tâm xã Ia Pa. Do nằm ở vị trí tương đối thấp nên mỗi khi gặp mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, ngầm tràn thường bị ngập sâu.

Tháng 10-2023, nước lũ dâng cao đã làm sạt lở, cuốn trôi một đoạn thân cầu dài khoảng 32 m khiến thôn bị cô lập 4 ngày liền. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã bố trí hơn 470 triệu đồng để đổ đá, đất cấp phối và lu nền. Tuy nhiên, do chỉ là phương án tạm thời nên sau gần 2 năm, tình trạng sạt lở, cô lập vì mưa lũ tiếp tục xảy ra.

Clip: Vũ Chi

Trao đổi với P.V, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra thực trạng sạt lở và bố trí lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn không cho người dân và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Xã đang thống kê thiệt hại do mưa lũ để báo cáo lên tỉnh.

Ngay sau khi nước rút, xã sẽ bố trí kinh phí, nhân lực và phương tiện đổ đá và đất cấp phối, lu nền tạm thời để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại. Về lâu dài, địa phương mong tỉnh sớm quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi mùa mưa lũ.