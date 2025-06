Ia Pa: Hàng trăm hộ dân bị cô lập vì mưa lũ

Theo đó, mưa lớn kéo dài trên địa bàn từ 21 giờ ngày 10-6 đến khoảng 2 giờ sáng 11-6, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, khiến ngầm tràn bắc qua suối Đăk Pi Hao tại thôn Mơ Nang 2 bị ngập sâu khoảng 2 mét, kéo dài trên 80 mét. Việc ngập ngầm tràn khiến toàn bộ 319 hộ dân của thôn Mơ Nang 2 bị cô lập, không thể đi lại.

Ngầm qua suối Đăk Pi Hao vào thôn Mơ Nang 2 bị ngập sâu trong nước. Ảnh: H.H

Đến 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày, nước vẫn chưa rút, dòng chảy vẫn rất mạnh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã cử lực lượng túc trực 2 đầu khu vực ngập để ngăn không cho người dân tự ý vượt qua.

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Tân, tình trạng ngập úng tại vị trí này đã diễn ra nhiều năm, mỗi khi có mưa lớn. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố thay cho ngầm tràn hiện tại, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Lực lượng chức năng của xã đang túc trực để ngăn không cho người dân qua lại, gây nguy hiểm. Ảnh: H.H

Theo Báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ia Pa, do ảnh hưởng của mưa lớn, trong 24 giờ qua, trên địa bàn huyện Ia Pa có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập một số ngầm tràn trên đường dẫn vào khu dân cư, gây hư hỏng cơ sở hạ tầng và bước đầu đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng nay, thống kê sơ bộ, mưa lớn làm ngập 4 ngầm tràn; sập đổ 120 m tường rào của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Chư Răng) và ngập một số diện tích hoa màu trên địa bàn. Do trên địa bàn huyện đang còn mưa, nước ngập tương đối lớn nên chưa thể xác định được diện tích tích, mức độ bị thiệt hại.