An Nhơn Đông sẵn sàng bứt phá phát triển trong giai đoạn mới

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc khởi đầu cho phường mới, là tiền đề định hình hướng đi chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và phát chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh; 160 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 880 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Phường An Nhơn Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ hai địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, huy động được sức mạnh toàn dân. Trong đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn luôn duy trì đà phát triển; giá trị sản xuất tăng trưởng tương đối ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,7 triệu đồng/người/năm, tăng 32,5 triệu đồng và gấp 1,88 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của phường An Nhơn Đông luôn được củng cố, tăng cường, không ngừng phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng nâng cao...

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường An Nhơn Đông đề ra 5 nhóm chỉ tiêu trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Để hoàn thành các nhóm chỉ tiêu trên, phường đã cụ thể hóa thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, phường sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển đô thị. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ gắn với du lịch, phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng thu nhập...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ phường An Nhơn Đông cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Đồng thời, tập trung xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, gần dân, hiểu dân. Đặc biệt, phải khai thác tốt lợi thế, tiềm năng thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, làng nghề gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Song song với đó, cần tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, tăng cường công tác xúc tiến, thu hút nhà đầu tư ở một số lĩnh vực phù hợp. Quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất bền vững.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, trật tự xây dựng. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Rà soát các tiêu chí xây dựng đô thị để lựa chọn những công trình ưu tiên cần tập trung đầu tư đến năm 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Nhơn Đông nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Phúc

Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Đông Nguyễn Thành Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: Hồng Phúc

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường An Nhơn Đông nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 26 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thành Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.