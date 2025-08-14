(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ xã Tây Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc lịch sử sau khi sáp nhập mà còn mở ra chặng đường mới với khát vọng đưa Tây Sơn vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh vào năm 2030.

Xã Tây Sơn được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phú Phong, xã Tây Xuân và xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn cũ), có diện tích tự nhiên 97,7 km², dân số gần 49.000 người, gồm 20 thôn, khối phố, trong đó có 1 làng dân tộc thiểu số Bahnar.

Bệ phóng từ thành quả nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng nét chung là các địa phương hợp nhất đã đoàn kết, nỗ lực vượt bậc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Xã Bình Nghi hoàn thành 19/23 chỉ tiêu nghị quyết; trong đó, đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân 15,6%/năm; công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm đến 79,2% cơ cấu kinh tế. Thị trấn Phú Phong hoàn thành 17/19 chỉ tiêu; trong đó tăng trưởng sản xuất bình quân 16,3%/năm; thương mại - dịch vụ chiếm trên 88% cơ cấu kinh tế. Xã Tây Xuân hoàn thành 12/15 chỉ tiêu.

Xã Tây Sơn với mục tiêu trụ cột tăng trưởng kinh tế từ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. - Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Công nghiệp Kamado. Ảnh: Đinh Ngọc

Trong phát triển kinh tế, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trở thành trụ cột với 1 khu công nghiệp (KCN) và 6 cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch hơn 582 ha. Nhiều dự án lớn đi vào hoạt động, tiêu biểu là Nhà máy gạch ốp lát và granite cao cấp Kamado (thuộc Công ty CP Công nghiệp Kamado, vốn gần 1.000 tỷ đồng, công suất 9 triệu m²/năm giai đoạn 1), tạo việc làm cho khoảng 500 lao động với thu nhập 7,4 - 7,6 triệu đồng/tháng…

Thương mại - dịch vụ - du lịch tăng trưởng mạnh, hiện có 2.745 cơ sở kinh doanh với tổng vốn đăng ký 365 tỷ đồng. Chương trình OCOP có 23 sản phẩm được xếp hạng. Đặc biệt, Bình Nghi đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Tây Xuân cơ bản hoàn thành 12/19 tiêu chí.

Những kết quả này là nền tảng vững chắc để Tây Sơn bước vào giai đoạn phát triển mới.

Động lực từ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn, khẳng định: “Tây Sơn hội tụ đầy đủ điều kiện về vị trí, tài nguyên, văn hóa - lịch sử để phát triển toàn diện, hướng tới xã phát triển khá của tỉnh vào năm 2030”.

Tây Sơn hướng đến mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân là 12,5%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng là trụ cột chiếm 56,64%; dịch vụ 38,97%; nông - lâm - thủy sản 4,39%. Thu nhập bình quân đạt 92 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách 410 tỷ đồng. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030, tạo tiền đề phát triển lên phường.

Xã Tây Sơn xây dựng mục tiêu vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh. Ảnh: Đinh Ngọc

Đảng bộ xã xây dựng 6 định hướng trọng tâm phát triển. Trong đó, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chính quyền điện tử và cải cách hành chính.

Phát triển kinh tế đa trụ cột, ưu tiên công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích kinh tế tư nhân, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển dịch vụ, du lịch gắn với di sản và làng nghề. Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, tập trung giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, hạ tầng số; nâng cấp KCN, CCN; cải thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; gắn chương trình OCOP với chuyển đổi số nông nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 75,5% vào năm 2030. Giữ vững quốc phòng, an ninh…

Ba khâu đột phá được xác định là tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, thu hút dự án công nghiệp quy mô lớn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND xã Tây Sơn Nguyễn Thị Thống cho biết, xã sẽ tập trung quy hoạch phát triển công nghiệp, hình thành các KCN, CCN theo quy hoạch 2021 - 2030; thu hút DN đầu tư hạ tầng các CCN Nam Bình Nghi, Tây Xuân mở rộng; hoàn thiện hạ tầng các CCN hiện có; triển khai KCN Bình Nghi; ưu tiên dự án công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Cùng với đó, xã phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp. Xã định hướng sản xuất nông nghiệp toàn diện, gắn với tổ chức sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cây trồng theo hướng hữu cơ, VietGAP gắn với mã số vùng trồng...

Những kết quả đã đạt được cùng chiến lược phát triển rõ ràng tạo niềm tin cho chính quyền, người dân và DN. Ông Tạ Ngọc Bắc, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Kamado, nhận xét: “Tây Sơn có vị trí thuận lợi, nguồn nhân lực chăm chỉ và chính quyền đồng hành. Đây chính là môi trường lý tưởng cho các DN chọn Tây Sơn làm bến đỗ lâu dài”.

Với sự đồng thuận, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược, Tây Sơn đang hội tụ các yếu tố cần thiết để vươn lên trở thành xã phát triển khá của tỉnh vào năm 2030 - một địa phương năng động, hiện đại, giàu bản sắc và bền vững.