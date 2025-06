Hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở phường Tây Sơn

(GLO)- Những năm qua, Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường thành lập 9 mô hình về an ninh trật tự (ANTT). Các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT ở khu dân cư.

Vì bình yên khu dân cư

Tháng 7-2024, phường Tây Sơn ra mắt mô hình Tổ tuần tra nhân dân tại 7 tổ dân phố với 70 thành viên. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, mô hình đã mang lại những kết quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê) kiểm tra hệ thống camera an ninh. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Sanh Dân-thành viên Tổ tuần tra nhân dân tổ dân phố 7-cho hay: “Hàng tuần, các thành viên cùng Cảnh sát khu vực tuần tra khu dân cư và tăng cường vào mỗi dịp lễ, Tết. Khi có vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, tôi sẵn sàng đi làm nhiệm vụ không kể giờ giấc, ngày đêm, mưa gió”-ông Dân nói.

Từ đầu năm đến nay, Tổ tuần tra nhân dân tổ dân phố 7 đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm pháp luật. Ông Mai Thanh Hải-Tổ trưởng-cho biết: Các thành viên trong tổ được trang bị công cụ hỗ trợ. Kết thúc buổi tuần tra, các thành viên ghi sổ nhật ký và báo cáo kết quả theo quy định. Hàng tháng, Cảnh sát khu vực họp giao ban cùng với tổ để đánh giá, tổng hợp tình hình, báo cáo Công an phường. Với tinh thần trách nhiệm cao, tổ đã góp phần giữ vững bình yên khu dân cư, củng cố vững chắc thế trận ANTT tại cơ sở.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ANTT, năm 2017, phường Tây Sơn đã thành lập Tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đến năm 2023, mô hình này đã được nhân rộng ở tất cả 7 tổ dân phố.

Ông Lê Quang Thành-Tổ trưởng Tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tổ dân phố 2-cho hay: Trên địa bàn có 2 trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Cả 2 đều trong độ tuổi lao động, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các thành viên trong tổ thường xuyên đến nhà tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của các trường hợp trên để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ phù hợp. Đến nay, 2 trường hợp này đã đi học lái xe và có việc làm ổn định.

“Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư không chỉ góp phần ngăn chặn có hiệu quả sự gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, mà còn phát huy tính chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc giáo dục, quản lý con em, người lầm lỗi, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn”-ông Thành nói.

Nâng cao hiệu quả mô hình

Phường Tây Sơn được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT. Những năm qua, phường đã thành lập và duy trì hoạt động 9 mô hình ở các tổ dân phố gồm: tổ tuần tra nhân dân; tổ cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; camera an ninh; tổ không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy; điểm chữa cháy công cộng; tổ tháo gỡ, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tổ liên gia tự quản về ANTT; tổ tự quản về an toàn giao thông.

Các thành viên Tổ tuần tra nhân dân tổ dân phố 7 (phường Tây Sơn) nhắc nhở người dân bày cây cảnh đúng nơi quy định. Ảnh: N.M

Từ năm 2024 đến nay, các tổ tuần tra nhân dân đã tiến hành 112 lượt tuần tra, kiểm soát với 406 lượt người tham gia. Qua tuần tra đã nhắc nhở ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đối với 20 trường hợp để xe dưới lòng đường; nhắc nhở 50 hộ gia đình sản xuất kinh doanh về công tác đảm bảo ANTT; kiểm tra, nhắc nhở 20 nhóm thanh niên tụ tập, có nguy cơ gây mất ANTT tại các khu vực công cộng. Tổ cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đã gặp gỡ cảm hóa 49 đối tượng. Cùng với đó, 28 camera đã được lắp đặt ở các tổ dân phố nhằm phục vụ công tác giám sát ANTT trên địa bàn phường.

Trung tá Lê Minh Hùng-Trưởng Công an phường Tây Sơn-thông tin: Mỗi mô hình có thế mạnh riêng nhưng đều góp phần giữ gìn ANTT tại khu dân cư. Trên cơ sở đó, Công an phường xây dựng thành công mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng ngày càng nâng cao.