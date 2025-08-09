Xã Ia Krái tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Ngày 8-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Ia Krái tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025.

Đây là dịp để cán bộ và Nhân dân trong xã ôn lại truyền thống Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Xã Ia Krái có diện tích hơn 307 km², dân số gần 30.000 người (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 47%); 36 thôn, làng và 5 công ty quốc doanh đóng chân. Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, MTTQ, các đoàn thể và người dân.

Đại diện xã Ia Krái và các thôn, làng ký kết giao ước thi đua tại ngày hội. Ảnh: Nông Hòa

Để làm tốt nhiệm vụ nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn, xã đã thành lập 36 tổ tự quản về an ninh trật tự tại 36 thôn, làng với 120 thành viên.

Bên cạnh đó, Tư pháp xã, Tổ hòa giải các thôn, làng đã phối hợp, giải quyết tốt các tranh chấp, mâu thuẫn trong người dân, không để xảy khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Ngoài ra, Hội LHPN xã, Đoàn thanh niên cũng đã thành lập, duy trì hoạt động của các tổ, các hội hoạt động tại các thôn, làng góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an xã Ia Krái luôn được quan tâm củng cố về số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng-chống và tố giác tội phạm; đồng thời tham mưu triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Trong năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 50 nguồn tin giá trị, giúp lực lượng Công an xác minh, làm rõ những vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Từ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững; tội phạm, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2024…

Công an tỉnh tặng quà cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025. Ảnh: Nông Hòa

Dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng 1 phần quà cho Đảng ủy, UBND xã; Công an tỉnh tặng quà cho 7 cá nhân; Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn xã tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã.