(GLO)- Ngày 7-8, xã Ia Pa tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại thôn Plei Ama Rin 3, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn dân, chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và lực lượng Công an nhân dân trong tháng 8-2025.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pa, lực lượng Công an xã và đông đảo người dân thôn Plei Ama Rin 3. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại xã Ia Pa sau sáp nhập.

Quang cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại thôn Plei Ama Rin 5. Ảnh: Mạnh Hà

Với nhiều hoạt động sôi nổi cả ở phần lễ và hội, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 diễn ra trong không khí phấn khởi, thắm tình đoàn kết.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Ia Pa đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu đã góp phần kiềm chế, giảm vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, tại Ngày hội, thôn Plei Ama Rin 3 đã ký kết giao ước thi đua triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 với nhiều nội dung quan trọng.

Ký kết giao ước thi đua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: Mạnh Hà

Dịp này, Công an xã Ia Pa đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức pháp luật bằng hình thức sinh động, dễ hiểu. Qua đó, góp phần giúp người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; xây dựng khu dân cư, thôn, làng đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy cho người dân. Ảnh: Mạnh Hà

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt. Đây là minh chứng rõ nét về tăng cường khối đại đoàn kết vững chắc giữa lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để giữ bình yên từ cơ sở, lan tỏa sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.