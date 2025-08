Công an tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Chiều 6-8, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với khách sạn Fleur De Lys tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, hội quần chúng, đại diện các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo phường Quy Nhơn cùng toàn thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động của Khách sạn Fleur De Lys.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban điều hành mô hình "Cơ sở lưu trú an toàn về an ninh trật tự”. Ảnh: Minh Ngọc

Tại ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nghe báo cáo kết quả nổi bật của đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ năm 2024 đến nay.

Dịp này, khách sạn Fleur De Lys công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban chỉ đạo, ký kết việc thực hiện quy chế hoạt động của mô hình “Cơ sở lưu trú an toàn về an ninh trật tự”; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà khách sạn Fleur De Lys đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị khách sạn cần tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm xây dựng môi trường du lịch “An toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn”, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là việc thực hiện những quy định liên quan đến an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng- chống tội phạm.