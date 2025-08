Gia Lai: Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán người” liên quan 2 nạn nhân chưa đủ 18 tuổi

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “ Mua bán người ” xảy ra trên địa bàn, với nạn nhân là hai cô gái chưa đủ 18 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 11-2024, Đ.T.P.L. (SN 2008, trú tại phường An Nhơn) và Đ.P.T.Q. (SN 2008, trú tại xã Tây Sơn) quen Lê Hữu Phát (SN 2005, trú tại xã Tây Phú).

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu (trái) và Nguyễn Thị Diễm My. Ảnh: Nguyễn Giang

Sau đó, Phát dụ dỗ L. và Q. đi làm tiếp viên karaoke tại TP. Quy Nhơn với lời hứa “công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao” nên cả 2 đã tin tưởng và đồng ý đi theo.

Ngày 10-11-2024, Phát liên hệ với Nguyễn Thị Diễm My (SN 2002, trú phường An Nhơn Bắc) nói rằng L. đang nợ mình và gợi ý nếu My cần gái bán dâm thì sẽ chuyển nhượng L. để trừ nợ.

Sau khi hỏi ý kiến Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú tại xã Xuân An)-người chung sống với mình như vợ chồng, My đồng ý. Tối 12-11-2024, Phát yêu cầu L. viết giấy mượn tiền 5,2 triệu đồng, rồi đưa L. đến nhà trọ tại phường Quy Nhơn gặp Hậu và My. Tại đây, Phát nhận đủ số tiền trên từ Hậu và My, hoàn tất việc “chuyển nhượng” L. để làm gái bán dâm dưới sự quản lý của cả hai.

Chưa dừng lại, ngày 14-11-2024, Phát tiếp tục bán Q. cho Hậu và My với giá 15 triệu đồng. Sau đó, cả L. và Q. bị ép buộc hoạt động mại dâm nhằm thu lợi bất chính cho các đối tượng.

Tháng 1-2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Quy Nhơn (cũ) đã khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phát, Nguyễn Thị Diễm My và Nguyễn Văn Hậu về hành vi “Mua bán người”.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan trong đường dây tội phạm này.