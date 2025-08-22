Gia Lai: Phát hiện xe tải chở hàng hóa không hóa đơn, chứng từ

(GLO)- Sáng 22-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), Đội Quản lý Thị trường số 4 và Công an phường An Nhơn Đông tiến hành dừng kiểm tra một ô tô tải chở hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Ô tô tải BKS 89H-033.11 do ông Lưu Văn Mạnh (SN 1986, trú xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1, tại khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Số hàng hóa không hóa đơn, chứng từ bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông Lưu Văn Mạnh vận chuyển một số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, vi phạm các quy định về nhãn hàng hoá. Cụ thể, số hàng vi phạm gồm: 300 ốp lưng điện thoại Berlia, 600 tai nghe không dây hiệu Tiger, 120 chiếc camera (trong đó có 72 chiếc hiệu Yoosee IPC). Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ gần 50 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ tang vật và giao Đội Quản lý thị trường số 4 xác minh, xử lý vụ việc.