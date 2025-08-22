Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Phát hiện xe tải chở hàng hóa không hóa đơn, chứng từ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), Đội Quản lý Thị trường số 4 và Công an phường An Nhơn Đông tiến hành dừng kiểm tra một ô tô tải chở hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Ô tô tải BKS 89H-033.11 do ông Lưu Văn Mạnh (SN 1986, trú xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1, tại khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

img-8210.jpg
Số hàng hóa không hóa đơn, chứng từ bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông Lưu Văn Mạnh vận chuyển một số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, vi phạm các quy định về nhãn hàng hoá. Cụ thể, số hàng vi phạm gồm: 300 ốp lưng điện thoại Berlia, 600 tai nghe không dây hiệu Tiger, 120 chiếc camera (trong đó có 72 chiếc hiệu Yoosee IPC). Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ gần 50 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ tang vật và giao Đội Quản lý thị trường số 4 xác minh, xử lý vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

null