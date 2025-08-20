Danh mục
Gia Lai: Kẻ chặt phá vườn cây của người tình lãnh án

(GLO)- Ngày 20-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 10-Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thêm (SN 1987, trú tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai) 2 năm 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo hồ sơ, Thêm và chị Giang Phương Thanh (SN 1987, trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Hra) có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ nên Thêm đã nảy sinh ý định chặt phá vườn cây tại rẫy của chị Thanh.

bi-cao-them-da-lanh-an-2-nam-9-thang-tu-ve-toi-22huy-hoai-tai-san22-anh-lj.jpg
Bị cáo Thêm đã lãnh án 2 năm 9 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản". Ảnh: L.K

Khoảng 21 giờ ngày 11-2-2025, Thêm mang theo 1 cưa cầm tay đến cưa phá hoại các gốc sầu riêng, cà phê, tiêu. 2 ngày sau, Thêm tiếp tục quay lại thực hiện hành vi tương tự.

Đến sáng 14-2, chị Thanh đi thăm rẫy thì phát hiện sự việc nên đã trình báo lực lượng Công an. Qua kiểm đếm có 101 cây cà phê, 5 cây sầu riêng và 145 gốc tiêu bị cưa đứt gốc. Qua quá trình xác minh, đến ngày 16-2, Thêm đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phá hoại của mình.

Được biết, qua giám định, tổng giá trị tài sản thiệt hại trong vườn rẫy của chị Thanh là hơn 183 triệu đồng.

null