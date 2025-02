Kẻ gian táo tợn 2 lần chặt phá vườn cây của một hộ dân

Chị Giang Phương Thanh (thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang ) nghẹn ngào bên vườn cây bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: L.K

Tại hiện trường có hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng đang giai đoạn kinh doanh bị kẻ gian chặt phá ngang thân nằm la liệt khắp nơi. Dưới đất nhiều cành nhánh ngổn ngang đã bắt đầu khô héo, thân cây trơ trụi, nhiều cây chỉ còn lại gốc.

Không những vậy, căn nhà rẫy của chị Thanh bị kẻ gian ném đá, máy bơm nước sử dụng cho vườn cây cũng bị đập phá. Khi phát hiện vụ việc chị Thanh nghẹn ngào, khóc nấc không thành tiếng.

Chị Thanh nghẹn ngào nói: “Sáng 12-2, tôi đi thăm vườn thì phát hiện nhiều cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng bị kẻ gian chặt phá. Qua kiểm tra, kẻ gian đã cưa hạ 35 cây cà phê, 200 cây tiêu, 4 cây sầu riêng. Tất cả các loại cây bị chặt phá đều trồng được trên 10 năm và đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Ngay sau đó, tôi đã báo vụ việc lên cơ quan công an điều tra, Công an xã đã xuống ghi nhận hiện trường”.

Kẻ gian dùng cưa phá hoại hơn 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng của gia đình chị Thanh. Ảnh: LK

Tuy nhiên, theo chị Thanh vụ việc chưa kịp điều tra thì tối 13-2, kẻ gian lại tiếp tục manh động phá hoại vườn của chị lần thứ 2. Lần này kẻ gian nhắm vào các cây cà phê và sầu riêng. Theo chị Thanh ước tính, 2 lần bị kẻ gian phá hoại vườn của chị gây thiệt hại hơn 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và 6 cây sầu riêng.

Theo chị Thanh, năm 2024 chị từ tỉnh Lâm Đồng qua Gia Lai mua lại vườn cây của ông L.V.B. (ngụ tỉnh Bình Định) giá gần 400 triệu đồng và đầu tư phân bón, công chăm sóc với hy vọng cho vụ mùa tới. Trước khi xảy ra vụ việc, chị có phát sinh mâu thuẫn với một người đàn ông liên quan đến việc làm hồ sơ đất đai. Sau khi bị người này đe dọa thì chỉ 2 ngày sau vườn cây bị chặt phá 2 lần.

Hiện trường vườn cây bị kẻ gian phá hoại

Chị Thanh nghi ngờ người này đã thực hiện hành phá hoại vườn cây của gia đình nên đã cung cấp tên, tuổi đối tượng đe dọa cho cơ quan công an để tiến hành điều tra. “Thời gian qua, tôi cố gắng đầu tư vào rẫy để mong có thu nhập để trả nợ và nuôi 2 con. Nhưng không ngờ, vườn rẫy bị người ta phá hoại, triệt đường sống của gia đình tôi. Tôi mong phía cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để gia đình yên tâm sản xuất”-chị Thanh nghẹn ngào khóc.

Ngày 14-2, đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley tiến hành xác minh, điều tra đối tượng chặt phá vườn cây của chị Thanh. Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện đã kiểm tra, lập biên bản hiện trường và cũng đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh.