Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Trung đoàn 95

(GLO)- Sáng 22-8, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Liên lạc các thế hệ Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 95 (Đoàn Mang Yang) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Trung đoàn 95 (23/8/1945-23/8/2025) và họp mặt truyền thống CCB năm 2025.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh; đại diện các lực lượng vũ trang và đông đảo CCB của Trung đoàn 95.

thieu-tuong-nguyen-van-chinh-nguyen-pho-tu-lenh-quan-khu-2-hien-la-truong-ban-lien-lac-truyen-thong-ccb-trung-doan-95-doc-dien-van-tai-le-ky-niem-anh-rpien.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban Liên lạc các thế hệ CCB Trung đoàn 95 đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: R'Piên

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm vẻ vang và tự hào của Trung đoàn 95. Theo đó, Trung đoàn 95 tiền thân là Chi đội Giải phóng quân Nguyễn Thiện Thuật, được thành lập ngày 23-8-1945, theo quân lệnh số 2 về xây dựng lực lượng vũ trang của UBND Cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Trị.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc, bảo vệ biên giới Tây Nam và 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp cách mạng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và xây dựng đất nước.

Trong kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn hoạt động chủ yếu ở Mặt trận Bình Trị Thiên, lập nên nhiều chiến công xuất sắc ở Nam Đông, Sen Bàng, Mỹ Hòa…

Trong kháng chiến chống Mỹ, cuối năm 1965, Trung đoàn nhận lệnh vào Nam chiến đấu. Xuân-Hè năm 1972, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định mở chiến dịch Đắk Tô-Tân Cảnh, Trung đoàn được giao nhiệm vụ đánh cắt giao thông trên đường 14 nhằm chia cắt quân địch từ thị xã Pleiku lên Kon Tum.

cac-dai-bieu-du-le-ky-niem-anh-rpien.jpg
Các CCB dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: R'Piên

Trong chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân năm 1975, một lần nữa, Trung đoàn được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ đánh cắt giao thông trên đường 19 (đoạn từ Mang Yang đến Lệ Trung) để chia cắt địch và nghi binh, tạo thế cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cuối năm 1975, Trung đoàn 95 tách khỏi đội hình Quân đoàn 3 về trực thuộc Quân khu 5, vừa ổn định tổ chức, xây dựng đơn vị, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, truy quét Fulro ở Cheo Reo-Phú Bổn.

Trong giai đoạn này, Trung đoàn cũng thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước về chủ trương phát triển kinh tế ở Tây Nguyên gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Trung đoàn được bổ sung vào Đoàn 331 (tiền thân của Binh đoàn 15 ngày nay).

Sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 đã góp phần viết nên những bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

ban-lien-lac-truyen-thong-ccb-trung-doan-95-tang-qua-cac-cuu-chien-binh-va-than-nhan-cac-liet-si-tai-buoi-le-anh-rpien.jpg
Ban Liên lạc các thế hệ CCB Trung đoàn 95 tặng quà các CCB và thân nhân liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: R'Piên

Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong 80 năm qua, Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; 7 tập thể và 3 cá nhân của Trung đoàn được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Dịp này, Ban Liên lạc các thế hệ CCB Trung đoàn 95 đã trao tặng những phần quà đến các CCB là thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ; qua đó, bày tỏ tình cảm tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 95 anh hùng.

