Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Kết luận số 183-KL/TW ngày 01/8/2025 và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 03/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ. Cụ thể, các cơ quan cần rà soát, sàng lọc, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý, chịu sự ảnh hưởng từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Thời hạn ban hành quyết định nghỉ việc: chậm nhất trước ngày 31/8/2025. Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ hỗ trợ: muộn nhất là ngày 01/9/2025. Sau thời điểm này, việc hưởng chính sách, chế độ sẽ kết thúc.

Đối với những trường hợp đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 01/8/2025, các chính sách, chế độ hỗ trợ vẫn tiếp tục được thực hiện theo đúng lộ trình đến hết ngày 31/12/2025.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương chủ động bố trí kinh phí, xử lý dứt điểm việc chi trả các chế độ, chính sách cho người nghỉ việc, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Trong trường hợp gặp khó khăn về kinh phí, cần sớm trao đổi với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải thực hiện nhanh chóng, dứt điểm công tác chi trả chế độ chính sách. Những trường hợp đã có quyết định nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cần được thanh toán đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính cũng đã thống nhất: nếu đến thời hạn 31/8/2025 mà cơ quan, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý: đối với những cán bộ không còn đáp ứng yêu cầu công tác, cần vận động, động viên nghỉ việc trên tinh thần chủ động, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu.