Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Kết luận số 183-KL/TW ngày 01/8/2025 và Công văn số 322-CV/ĐU ngày 03/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ. Cụ thể, các cơ quan cần rà soát, sàng lọc, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý, chịu sự ảnh hưởng từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

nghi-178.jpg

Thời hạn ban hành quyết định nghỉ việc: chậm nhất trước ngày 31/8/2025. Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ hỗ trợ: muộn nhất là ngày 01/9/2025. Sau thời điểm này, việc hưởng chính sách, chế độ sẽ kết thúc.

Đối với những trường hợp đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 01/8/2025, các chính sách, chế độ hỗ trợ vẫn tiếp tục được thực hiện theo đúng lộ trình đến hết ngày 31/12/2025.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương chủ động bố trí kinh phí, xử lý dứt điểm việc chi trả các chế độ, chính sách cho người nghỉ việc, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Trong trường hợp gặp khó khăn về kinh phí, cần sớm trao đổi với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2-nghi-178.jpg

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải thực hiện nhanh chóng, dứt điểm công tác chi trả chế độ chính sách. Những trường hợp đã có quyết định nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cần được thanh toán đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính cũng đã thống nhất: nếu đến thời hạn 31/8/2025 mà cơ quan, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý: đối với những cán bộ không còn đáp ứng yêu cầu công tác, cần vận động, động viên nghỉ việc trên tinh thần chủ động, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Thời sự trong nước

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 6-8, tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum do linh mục Đỗ Hiệu dẫn đầu.

null