Đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 17-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì buổi đối thoại với người dân xã Phù Mỹ Đông về đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Thông tin tại buổi đối thoại, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết, Khu công nghiệp Phù Mỹ có quy mô hơn 820 ha, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; được UBND tỉnh thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 2-1-2025.

Ngày 18-2-2025 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ triển khai giai đoạn 1 của khu công nghiệp với quy mô diện tích gần 437 ha trên địa bàn xã Phù Mỹ Đông, tổng vốn đầu tư trên 4.569 tỷ đồng.

4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: N.H

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, hiện dự án đã cơ bản hoàn thành hồ sơ thủ tục pháp lý, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai xây dựng dự án trên hiện trường.

Dự kiến, sau 48 tháng thi công, dự án sẽ đi vào hoạt động, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ; tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, hình thành một trung tâm sản xuất, dịch vụ hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

1.jpg
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: N.H

Tại buổi đối thoại, người dân địa phương bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao chủ trương triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Hầu hết các ý kiến phát biểu của bà con mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi phục vụ đời sống; đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ; khẩn trương xây dựng khu tái định cư và các khu cải táng đảm bảo tiến độ đề ra; đầu tư hệ thống xử lý nước thải; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; xử lý nghiêm một số đối tượng lợi dụng việc triển khai dự án có các hành vi gây rối, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của người dân. Đồng thời nhấn mạnh: Khu công nghiệp Phù Mỹ là một trong những dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

3.jpg
Người dân xã Phù Mỹ Đông phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết, trong quá trình triển khai dự án, lãnh đạo tỉnh luôn xác định lấy người dân là trung tâm của mọi chính sách phát triển và sự đồng hành của người dân là yếu tố quyết định sự thành công của dự án. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của người dân tại buổi đối thoại, UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc các bước triển khai dự án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con theo đúng quy định của pháp luật.

