Xã Phù Mỹ Đông chủ động giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm

(GLO)- Để phục vụ 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường ven biển đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, xã Phù Mỹ Đông đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Với cách làm bài bản, minh bạch, địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

Tạo sự đồng thuận trong dân

Để phục vụ cho 2 dự án nói trên và một số dự án khác chuẩn bị triển khai tại địa bàn xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã quy hoạch, đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư (TĐC) và 2 khu cải táng (KCT) để di dời các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng đến xây dựng nhà ở tại các khu TĐC; đồng thời, di dời các ngôi mộ của người dân vào các KCT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực địa các điểm quy hoạch xây dựng khu tái định cư và khu cải táng tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: T.S

Theo đó, diện tích đất quy hoạch xây dựng khu TĐC Mỹ An là 33,36 ha và khu TĐC Mỹ Thọ là 24,66 ha, KCT Mỹ An là 14,75 ha, KCT Mỹ Thọ gần 6 ha. UBND tỉnh giao xã Phù Mỹ Đông tổ chức kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất cùng tài sản trên đất của các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi các quy hoạch nói trên để đền bù và thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đơn vị chủ đầu tư các công trình nói trên).

Ông Nguyễn Thanh Nguyên-Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh-chia sẻ: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) vốn dĩ nhạy cảm và phức tạp, đặc biệt khi diện tích đất và số hộ dân bị ảnh hưởng lớn. Vì thế, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng thuận, hỗ trợ của người dân là yếu tố then chốt, quyết định tiến độ, hiệu quả công tác đền bù, GPMB để xây dựng các công trình, dự án. Việc thực hiện nhanh công tác đền bù, GPMB sẽ giúp Ban Quản lý sớm khởi công các công trình phục vụ cho 2 dự án trọng điểm này.

Nhận thức rõ điều này, UBND xã Phù Mỹ Đông đã sớm thành lập hội đồng và tổ công tác GPMB, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án; tổ chức họp dân, công bố quy hoạch, công khai thông tin vị trí quy hoạch các khu TĐC và KCT.

Lãnh đạo xã thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân. Xã Phù Mỹ Đông cũng đã mời các tổ chức, cá nhân trực tiếp đến hiện trường để cùng phối hợp đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc trên đất tại các vùng quy hoạch, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

Kết quả tích cực

Nhờ sự đồng thuận của người dân, xã Phù Mỹ Đông đã nhanh chóng kiểm đếm, xác nhận xong nguồn gốc 31,8 ha/33,36 ha đất lâm nghiệp của 2 tổ chức và 1 cá nhân nằm trong vùng quy hoạch khu TĐC Mỹ An. Hiện các tổ chức, cá nhân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao đủ 31,8 ha đất cho địa phương.

Xã cũng đã hoàn thành công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất của 235/235 hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch khu TĐC Mỹ Thọ. Đồng thời, kiểm đếm diện tích đất của 51/56 hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch KCT Mỹ An và 29/36 hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch KCT Mỹ Thọ.

Xã Phù Mỹ Đông tiến hành kiểm kê nhà đất của người dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường ven biển, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang. Ảnh: T.S

Đối với dự án tuyến đường ven biển đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức đo đạc, kiểm đếm đất đai và các công trình kiến trúc trên đất của 300/480 hộ bị ảnh hưởng.

Vì tầm quan trọng của dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ và dự án tuyến đường ven biển đoạn Mỹ Thành - Lại Giang đối với sự phát triển của xã Phù Mỹ Đông nói riêng, của cả tỉnh nói chung, thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thường xuyên kiểm tra thực tế, chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung nhân lực, giải quyết nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ 2 dự án nói trên.

Ông Trần Minh Trung-Trưởng phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông-cho hay: “Trong tháng 8 này, chúng tôi sẽ hoàn tất việc kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất của các hộ dân còn lại nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi các công trình, dự án nói trên, làm cơ sở để thực hiện công tác đền bù, thu hồi đất”.

Còn ông Trần Trung Thông-Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông thì cho biết: Xã xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm nên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với người dân sớm hoàn thành công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

Hội đồng GPMB của xã thuê đơn vị tư vấn lập bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể; đồng thời lập và trình UBND xã phê duyệt phương án đền bù, làm cơ sở để ngành chức năng thực hiện công tác đền bù, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.