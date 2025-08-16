Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia lễ phát động tại điểm cầu tại

﻿Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Phúc Vỹ

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Tại Gia Lai, điểm cầu chính được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), cùng nhiều địa phương trong tỉnh với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh.

Tham gia tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (ngồi bìa phải) tham gia lễ phát động. Ảnh: Phúc Vỹ

Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: Phúc Vỹ

“Cùng Việt Nam tiến bước” là sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Chương trình không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân. Ảnh: Phúc Vỹ

Từ ngày 25/7 - 16/8, người dân cả nước đã tích cực tham gia đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin chính thức cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân”. Mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chương trình là một “bước xanh”, góp phần giảm phát thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, chia sẻ: “Với sứ mệnh của cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, Báo Nhân Dân đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước", lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cống hiến cho các mục tiêu xã hội, môi trường, sức khỏe”.

Lực lượng Công an tham gia sự kiện. Ảnh: Phúc Vỹ

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo, khẳng định: “Lực lượng Công an nhân dân đã tiên phong trong việc tổ chức, vận động và tham gia chương trình, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là chiến dịch tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế”.

Hàng trăm nghìn người tham gia trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca. Ảnh: Phúc Vỹ

Tại chương trình, hàng trăm nghìn người tham gia trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ tại các địa phương. Sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tại điểm xuất phát. Ảnh: Phúc Vỹ

Mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chương trình là một “bước xanh”, góp phần giảm phát thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Ảnh: Phúc Vỹ

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Ảnh: Phúc Vỹ

Cán bộ, nhân dân phường An Nhơn Đông đi bộ hưởng ứng chương trình. Ảnh: X.N