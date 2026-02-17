Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

(GLO)- Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm các bệnh nhân, chúc Tết người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Tại các khoa, phòng điều trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe từng bệnh nhân; động viên người nhà bệnh yên tâm điều trị, giữ tinh thần lạc quan để sớm hồi phục.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh gửi lời chúc mừng năm mới đến người nhà bệnh nhân, mong các gia đình tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng bệnh viện chăm sóc tốt cho người thân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của tập thể y, bác sĩ, nhân viên y tế đã nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh xuyên suốt trong dịp Tết.

Trong điều kiện áp lực công việc gia tăng, đặc biệt khi số lượng bệnh nhân tăng cao những ngày đầu năm, bệnh viện vẫn duy trì nghiêm chế độ thường trực, bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị kịp thời, liên tục, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chúc tết và lì xì đầu năm cho đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời, mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.