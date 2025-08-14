Danh mục
Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), với không gian trưng bày mang chủ đề “Gia Lai-80 năm đồng hành cùng đất nước, vững bước vươn xa”.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ đề này thể hiện khát vọng của Gia Lai trong việc hòa mình vào dòng chảy đổi mới toàn cầu, vừa phát huy giá trị bản sắc, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục, hướng tới tương lai vững chắc, năng động và bền vững.

so-do.png
Sơ đồ 2D không gian gian trưng bày của tỉnh Gia Lai tại triển lãm. Ảnh: ĐVCC

Toàn bộ không gian trưng bày được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm OCOP tiêu biểu và các hoạt động nghệ thuật đặc sắc.

cong-chinh.png
Cổng chào chính của tỉnh Gia Lai tại triển lãm được thiết kế hoành tráng với hình tượng mái nhà rông, điểm xuyết hoa văn truyền thống và cảnh vật địa phương. Ảnh: ĐVCC

Câu chuyện được thể hiện qua 4 không gian chính. Không gian thứ nhất với chủ đề “Tự hào 80 năm đồng hành cùng đất nước-Hành trình vươn tầm phát triển”, khẳng định vị trí chiến lược, giá trị lịch sử và hệ thống hạ tầng, hình thành hành lang kết nối liền mạch từ biển cả đến cao nguyên. Tiếp đến là không gian “Sức mạnh hội tụ-Khát vọng vươn cao”, giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục và y tế.

khong-gian-1.png
Không gian thứ nhất tái hiện hành trình lịch sử và phát triển của Gia Lai qua màn hình LED, hộp đèn thông tin hạ tầng và infographic tương tác sinh động. Ảnh: ĐVCC

Ở không gian thứ ba có chủ đề “Giao thoa bản sắc-Bừng sáng tiềm năng”, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa và lịch sử. Khép lại là không gian “Kiến tạo tương lai-Vùng hội tụ mới”, định hướng xây dựng hình ảnh Gia Lai thông minh, bền vững và có tầm nhìn chiến lược.

khong-gian-4.png
Không gian thứ tư với tường màn hình số và bản đồ tương tác 3D, giới thiệu tầm nhìn tương lai, thành tựu công nghệ và tiềm năng phát triển của Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, không gian quảng diễn hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn thu hút với các tiết mục bài chòi, cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, võ cổ truyền, cùng hoạt động trải nghiệm như đan lát, dệt thổ cẩm.

Đây là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của Gia Lai trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; khẳng định sự đóng góp của tỉnh vào sự phát triển chung của đất nước, đồng thời thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) với quy mô quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

null