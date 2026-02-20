Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

(GLO)- Chiều 20-2, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các địa phương trong tỉnh…

mg-7456.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (hàng đầu, bên phải) tham dự buổi lễ. Ảnh: H.P
mg-7448.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: H.P

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ XVIII gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ; mà tiêu biểu là Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một tướng lĩnh tài ba bách chiến, bách thắng, Quang Trung - Nguyễn Huệ đã trở thành vị anh hùng dân tộc vĩ đại, một thiên tài quân sự, đã đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới Sông Gianh chia cắt đất nước trên 200 năm, quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút vang dội và đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

Quang Trung - Nguyễn Huệ không những là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền, đãi sĩ, thu phục nhân tâm, bang giao hữu nghị với các nước láng giềng trong công cuộc xây dựng đất nước.

mg-7414.jpg
Lễ dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: H.P
mg-7674.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: H.P
ky-niem-237-nam-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da.jpg
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: H.P

Diễn văn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đọc tại buổi lễ khẳng định: Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn năm 1771 là sự kiện tiêu biểu của Nhân dân bị áp bức, đã thực hiện được sứ mệnh thống nhất đất nước. Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất đi tới thắng lợi cuối cùng, thiết lập nên một chính quyền mới, tiến bộ hơn. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam; là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời, là chiến thắng được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, chiến thắng của quyết tâm và ý chí: “Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

mg-7640.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: H.P

Phát huy hào khí Tây Sơn và tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm tin mới, khí thế mới, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026; đồng thời mong muốn những người con quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung; dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của anh em Tây Sơn tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều đại Tây Sơn đã lập nên những chiến công oai hùng, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Đặc biệt tôn vinh công tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

mg-7213.jpg
Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn. Ảnh: H.P
mg-7208.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thực hiện nghi thức thỉnh chuông trước khi tiến hành nghi lễ dâng hương tại Đài Kính Thiên. Ảnh: H.P
mg-7342.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đọc văn khấn, khấn cáo trời đất, cầu cho quốc thái dân an. Ảnh: H.P

Trước đó, các đại biểu đã cùng dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn (thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú); Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt tại Di tích Gò Lăng và Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn Tam Kiệt, đều ở thôn Phú Lạc (xã Bình An).

