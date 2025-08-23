Gia Lai có 15 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông được tăng cường bảo vệ lễ A80

(GLO)- Sáng 23-8, 15 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt ở TP. Hà Nội để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ lễ A80.

Đây đều là những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tác phong và ngoại hình chuẩn mực… đại diện cho hình ảnh, uy tín và tinh thần của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai.

Cùng với lực lượng này, Phòng CSGT cũng chi viện 1 ô tô chuyên dụng phục vụ cho lễ A80 từ ngày 23-8 đến 3-9.

15 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) được tăng cường cho lễ A80.

﻿Ảnh: Quang Hải

Lãnh đạo Phòng CSGT nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn của đất nước và là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, lực lượng được tăng cường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cần khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm chế độ điều lệnh, quy trình công tác; có thái độ, tác phong ứng xử văn hóa, chuẩn mực với người tham gia giao thông và bạn bè quốc tế; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT.

Được biết, trong sáng 23-8, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 ô tô, 44 mô tô dẫn đoàn từ 33 tỉnh, thành được tăng cường cho sự kiện lễ A80.