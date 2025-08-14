Danh mục
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh:

Chủ động tham mưu các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ môi trường

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Chiều 13-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản, phát triển nông nghiệp gắn với phòng-chống dịch bệnh; đồng thời định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

dsc-0136.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi khoảng 11.660 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Riêng tháng 8-2025, Sở tiếp nhận 16 hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng xuất khẩu; lũy kế đến nay đã cấp 248 mã số vùng trồng xuất khẩu, với diện tích 10.095,02 ha.

Về chăn nuôi, từ cuối tháng 6-2025 đến nay, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 44 hộ chăn nuôi thuộc 34 thôn, làng của 21 xã. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh ghi nhận dịch tả heo châu Phi ở 24 hộ nuôi của 22 thôn, làng thuộc 16 xã, phường với 509 con lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy; tổng khối lượng là 26.268 kg. Có 2 ổ dịch tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) và thôn An Điền Bắc (xã Cửu An) đã qua 21 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh.

Hiện toàn tỉnh có 283 hồ chứa, dung tích thực tế 673,68/1.303,06 triệu m³, đạt 51,7% thiết kế; có 41 hồ đang cạn nước. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 119 hồ, dung tích 378,46/627,10 triệu m³, đạt 60,4% thiết kế.

Trong lĩnh vực phát triển nông thôn, tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 8.109/8.109 căn nhà cho người dân, đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục được triển khai.

z6903245175013-58bf1ea815445689af93c0d1721f9bd9.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Khánh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: A.H

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, trong thời gian chờ HĐND tỉnh thông qua cơ chế mới, cho phép tạm thời duy trì hỗ trợ hoạt động cho nhân viên thú y cấp xã như trước; cho chủ trương thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, vốn từ ngân sách Trung ương.

Cùng với đó, tỉnh cho chủ trương thực hiện Dự án Đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, kê khai thông tin thửa đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 135 xã, phường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những kết quả mà ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn mà ngành đang gặp phải.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu ngành tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và phòng-chống dịch bệnh.

dsc-0147.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh đang dành nguồn lực đầu tư lớn cho khu vực phía Tây, tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, phát triển các khu-cụm công nghiệp, du lịch sinh thái gắn với địa danh lịch sử. Điều này đòi hỏi ngành phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí đề nghị ngành rà soát chính sách, chế độ đối với cán bộ để tham mưu trình HĐND tỉnh; quy hoạch vùng trồng, xác định cây trồng chủ lực gắn với chuỗi liên kết chế biến, xuất khẩu; khảo sát, nghiên cứu chi tiết hệ thống thủy lợi; kiểm tra thực tế tình hình quỹ đất sản xuất, tháo gỡ khó khăn và định hướng cụ thể để người dân biết trồng cây gì, nuôi con gì mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác trồng rừng, ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ và phòng-chống cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn. Trên lĩnh vực đất đai, cần quan tâm tham mưu, xử lý kịp thời để tránh xảy ra sai phạm; khẩn trương triển khai các giải pháp thu gom, xử lý rác thải...

Với yêu cầu công việc ngày càng cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, mỗi cán bộ ngành Nông nghiệp và Môi trường cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình, phấn đấu cùng ngành, cùng tỉnh đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

