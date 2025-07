Xã Chư Păh và Ia Khươl cần chủ động hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Xã Chư Păh được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 đơn vị hành chính: thị trấn Phú Hòa, xã Nghĩa Hòa và xã Hòa Phú; tổng diện tích tự nhiên hơn 103,5 km2, quy mô dân số gần 19.500 người (trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 19,55%).

Xã Ia Khươl được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã Ia Khươl, Hà Tây và Đăk Tơ Ver, với tổng diện tích hơn 352,1 km2. Xã có 26 thôn, làng với dân số trên 17.150 người (trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 83,17%).

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Ia Khươl. Ảnh: Ngọc Luận

Theo báo cáo của các địa phương, ngay sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã đã kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã đảm bảo thời gian, quy trình, quy định.

Đến nay, công tác vận hành của các cơ quan, đơn vị dần đi vào ổn định; việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đồng bộ, nhịp nhàng. Ghi nhận ban đầu cho thấy, người dân hài lòng với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là sự tiện lợi và thái độ nhiệt tình, chủ động của công chức khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình chính quyền mới cũng gặp một số khó khăn như: thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc; đặc biệt là sau sắp xếp và đi vào hoạt động, phần lớn cán bộ, công chức xã được phân công bố trí chức vụ mới, nhiệm vụ mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ, dẫn đến lúng túng và giải quyết công việc còn chậm, chưa đáp ứng được lượng công việc và tiến độ.

Cùng với đó, vấn đề sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập cũng là vấn đề mà các xã đang vướng mắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh. Ảnh: Ngọc Luận

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã Chư Păh và Ia Khươl trong công tác vận hành chính quyền 2 cấp. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo các xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhấn mạnh việc thực hiện chính quyền 2 cấp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy vừa phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự gần dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các xã ngoài tập trung nhiệm vụ cải cách hành chính cần chủ động hơn trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 5 năm tới.

Trong đó, phải xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh trên từng lĩnh vực cụ thể để rà soát quy hoạch, đặt ra các chỉ tiêu phát triển phù hợp. Về nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến sâu và xuất khẩu; về thương mại, dịch vụ và du lịch, cần đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với việc định hình các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Cùng với đó, quan tâm công tác an sinh xã hội, nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đảm bảo vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã sớm xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, tinh thần làm việc theo phân công “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) nhằm phát huy tốt năng lực của đội ngũ cán bộ; quan tâm hỗ trợ, động viên, bảo đảm điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Trước mắt, các xã tập trung chuẩn bị thật tốt việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngoài công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cần quan tâm xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết. Đồng thời cho biết, quan điểm của tỉnh là sẽ tăng cường quan tâm, đầu tư cho các xã khó khăn khu vực phía Tây của tỉnh, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.