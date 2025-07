Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(GLO)- Ngày 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn phần mềm quản lý công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã phụ trách công tác an ninh và cán bộ tham mưu, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh.