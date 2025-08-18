Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO ANH
NGUYỄN DỊU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Chư A Thai được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã gồm: Ayun Hạ, Ia Ake và Chư A Thai (cũ). Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 133 km2, với 23 thôn, làng; dân số hơn 21.000 người.

pho-chu-tich-tt-hdnd-tinh-truong-van-dat-phat-bieu-chi-dao-tai-dai-hoi.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bảo Anh

Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế-xã hội của các xã trước sáp nhập tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,98 triệu đồng/người/năm; có 2/3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng-an ninh được đảm bảo ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, xã phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 60 triệu đồng/năm; có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc xã Chư A Thai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, xã tiếp tục phát huy có hiệu quả các thế mạnh của địa phương. Trong đó, tập trung quy hoạch để từng bước xây dựng khu trung tâm hành chính mới của xã; hỗ trợ đất ở cho người dân; đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị thương hiệu Gạo Phú Thiện trên thị trường; tích cực chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính công trên địa bàn…

ra-mat-bch-dang-bo-xa-chu-a-thai-khoa-i-nhiem-ky-2025-2030-moi-6520.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Bảo Anh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 22 đồng chí, đồng chí Trịnh Thị Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Có thể bạn quan tâm

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-  Trưởng thành trong gian khó, chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt đã trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh và niềm tự hào để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3-Sao Vàng (Quân khu 1) tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

null