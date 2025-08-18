Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Xã Chư A Thai được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã gồm: Ayun Hạ, Ia Ake và Chư A Thai (cũ). Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 133 km2, với 23 thôn, làng; dân số hơn 21.000 người.

Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bảo Anh

Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế-xã hội của các xã trước sáp nhập tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,98 triệu đồng/người/năm; có 2/3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng-an ninh được đảm bảo ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, xã phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 60 triệu đồng/năm; có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc xã Chư A Thai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, xã tiếp tục phát huy có hiệu quả các thế mạnh của địa phương. Trong đó, tập trung quy hoạch để từng bước xây dựng khu trung tâm hành chính mới của xã; hỗ trợ đất ở cho người dân; đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị thương hiệu Gạo Phú Thiện trên thị trường; tích cực chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính công trên địa bàn…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Bảo Anh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 22 đồng chí, đồng chí Trịnh Thị Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.