CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ XÃ CHƯ A THAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Đổi mới, sáng tạo, đưa Chư A Thai tiến lên tầm cao mới

TRỊNH THỊ HỒNG Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
(GLO)- Ngày 18-8, Ðảng bộ xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Ðây là dấu mốc chính trị quan trọng khi địa phương vừa hoàn thành việc sáp nhập 3 xã Ayun Hạ, Ia Ake và Chư A Thai (cũ), mở ra thời cơ mới để phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Chư A Thai hiện có diện tích tự nhiên 133,92 km², dân số 21.654 người. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ hợp lý, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn Đảng bộ hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 738 đảng viên.

Kinh tế khởi sắc, đời sống nâng cao

31.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư A Thai Trịnh Thị Hồng

Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng của xã đạt hơn 6.926 ha, trong đó lúa nước và cây ngắn ngày chiếm tỷ trọng lớn. Xã đã đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển cơ cấu giống lúa sang các loại năng suất, chất lượng cao như LH12, TBR25, OM449, ST24, ST25… tạo tiền đề xây dựng nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện”.

Chăn nuôi ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 95.800 con; nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển chăn nuôi heo trang trại, nuôi chim yến, thủy sản cho giá trị kinh tế cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch có bước tiến mới. Đáng chú ý, trên địa bàn xã, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 1 dự án trang trại chăn nuôi quy mô 10.000 con heo, quy mô diện tích 15,35 ha; 2 dự án điện mặt trời với tổng vốn hơn 700 tỷ đồng đang chờ quyết định đầu tư. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thôn Nam Hà với quy mô 38 ha đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Hiện xã có 21 doanh nghiệp, 167 hộ kinh doanh, 7 HTX hoạt động đa ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách. Hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao được quan tâm đầu tư.

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,33 triệu đồng ở Ayun Hạ (cũ), 41,48 triệu đồng ở Chư A Thai (cũ) và 57,12 triệu đồng ở Ia Ake (cũ). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 11,14%; 3/10 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả. Hơn 100 căn nhà mới được xây dựng hoặc sửa chữa cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách. Đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao; lễ hội truyền thống, đặc biệt là lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui, tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

32.jpg
Mừng lễ hội ở Chư A Thai.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Từ mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, đã vận động thành công nhiều đối tượng từ bỏ FULRO, “Tin lành Đê ga” quay về tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Quyết tâm bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, xã Chư A Thai xác định mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; từng bước đưa quê hương phát triển toàn diện.

33.jpg
Trung tâm xã Chư A Thai hôm nay.

Xã tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ xã đến thôn có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp nông thôn, ưu tiên các ngành chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm tại chỗ.

Bên cạnh đó, xã chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chăn nuôi trang trại, nuôi trồng thủy sản giá trị cao.

Đồng thời, mở rộng liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường.

Đặc biệt, xã chú trọng xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng, kêu gọi vốn vào các dự án trọng điểm như Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thôn Nam Hà, chợ ngã ba Plei Tăng, các dự án nông nghiệp, chăn nuôi, năng lượng; hướng tới phát triển công nghiệp bền vững, ưu tiên sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản chủ lực, nâng cao chất lượng sản xuất.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, triển khai mô hình làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Xã khuyến khích mô hình hợp tác giữa hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp, tổ chức khoa học, mở rộng quy mô HTX nông nghiệp.

Về ngân sách, xã tăng thu, chi tiêu tiết kiệm, đầu tư trọng điểm cho các công trình phúc lợi; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất. Các dự án có tác động lớn được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn, được nâng cao; chú trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Phấn đấu hằng năm có 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt từ 75% trở lên. Công tác quản lý, sàng lọc đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

Chính quyền xã tiếp tục tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa chức danh, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ hợp lý. Đội ngũ cán bộ được rèn luyện theo tinh thần “7 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung.

Với vị thế mới, tư duy mới và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân xã Chư A Thai tin tưởng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên sẽ là nền tảng để Chư A Thai đổi mới, sáng tạo, đưa xã tiến lên tầm cao mới.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,5%/năm.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 8,5%.

- 95% trường học đạt chuẩn quốc gia.

- 95% dân số tham gia BHYT; trên 30% lao động qua đào tạo; xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn diện.

- Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt trên 3% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

