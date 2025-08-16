Xã Ya Hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho 380 đảng viên thuộc 19 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Dự Đại hội có các đồng chí: Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo xã Đak Pơ, phường An Bình, nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

Xã Ya Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Phú An và xã Ya Hội (cũ).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, giải quyết kịp thời. Xã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 -2030 với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nông nghiệp, doanh nghiệp thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp dưới tán rừng, rau chuyên canh, cây ăn trái; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách phục vụ hành chính công; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Đại biểu biểu quyết, thống nhất Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ya Hội đoàn kết, xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Mai Việt Trung cũng đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo tập trung mở rộng cụm công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững; cũng như củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ya Hội nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ya Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí, đồng chí Trường Trung Tuyến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.