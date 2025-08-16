Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Ya Hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho 380 đảng viên thuộc 19 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

3c481e71c2414a1f1350.jpg
Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Dự Đại hội có các đồng chí: Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo xã Đak Pơ, phường An Bình, nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

Xã Ya Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Phú An và xã Ya Hội (cũ).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, giải quyết kịp thời. Xã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 -2030 với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nông nghiệp, doanh nghiệp thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp dưới tán rừng, rau chuyên canh, cây ăn trái; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách phục vụ hành chính công; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

40967f612353ab0df242.jpg
Đại biểu biểu quyết, thống nhất Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ya Hội đoàn kết, xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Mai Việt Trung cũng đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo tập trung mở rộng cụm công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững; cũng như củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

f1dd6454e4676c393576.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ya Hội nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ya Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí, đồng chí Trường Trung Tuyến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Chính trị

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

null