Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia O khóa XIII

(GLO)-Sáng 16-8, Đảng bộ xã Ia O (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 81 đại biểu đại diện cho 295 đảng viên của 18 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Thoan

Ia O là xã biên giới, không thực hiện sáp nhập khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia O đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được quan tâm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng/năm. Năm 2021, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,54%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91,8%.

Quốc phòng-an ninh, an ninh biên giới được giữ vững; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị với chính quyền xã Nhang (huyện Đun Mia, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản phẩm đạt 11,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm tăng 0,25%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,41%/năm; 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; xây dựng 100% thôn, làng vững mạnh về quốc phòng; kết nạp đảng viên mới đạt 3% so với số đảng viên đầu nhiệm kỳ…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia O nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.

﻿Ảnh: Minh Thoan

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng bộ xã cần cụ thể hóa 6 định hướng hành động chiến lược, kiên định phương châm “gần dân-sát dân-phục vụ nhân dân” trong toàn bộ hoạt động mọi hoạt động của hệ thống chính trị.

Cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đổi mới lề lối, phong cách làm việc; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Cùng với đó, phát triển kinh tế vững chắc; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số, cộng đồng số từ cơ sở.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 20 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.