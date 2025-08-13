Danh mục
Phường Hoài Nhơn Đông tổ chức lễ gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ

ÁNH NGUYỆT
(GLO)-Ngày 12-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông tổ chức lễ gắn biển 2 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình thứ nhất là “Đường kết nối tuyến ĐT639 mới hướng ra biển” được khởi công từ tháng 12-2024. Đây là công trình giao thông cấp 4, có chiều dài trên 460 m. Công trình bao gồm hệ thống thoát nước, hệ thống ngầm chiếu sáng cùng các hạng mục phụ trợ khác... với tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng.

1.jpg
Tuyến đường kết nối ĐT639 mới hướng ra biển nhìn từ trên cao. Ảnh: Ánh Nguyệt

Cùng ngày, lãnh đạo phường cũng tổ chức lễ gắn biển công trình mở rộng Nhà máy May Hoài Hương.

Công trình được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 12-2024, với tổng vốn đầu tư mở rộng gần 12 tỷ đồng, góp phần nâng công suất từ 1,74 tỷ lên 2 tỷ sản phẩm/năm. Hiện nay, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, giải quyết việc làm ổn định cho gần 700 lao động địa phương.

img-0627.jpg
Gắn biển công trình mở rộng Nhà máy may Hoài Hương. Ảnh: Ánh Nguyệt

Sáng cùng ngày, Đoàn phường Hoài Nhơn Đông cũng tổ chức khánh thành công trình đường cờ thanh niên, gồm 280 cây cờ được cắm trên tuyến đường dài 5 km đến Di tích lịch sử Trạm Phẫu, trị giá gần 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đây là các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

