Đảng bộ phường An Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ phường An Bình (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Phường An Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Bình (cũ) và 2 xã Tân An, Cư An. Đảng bộ phường có 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 885 đảng viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thế Huynh

Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, 3 địa phương trên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng và phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Cụm công nghiệp An Khê được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng với tổng vốn hơn 81 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11,34%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%; hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Bình khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thế Huynh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường An Bình tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại-dịch vụ và chuyển đổi số.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt và uy tín cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường An Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 23 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.