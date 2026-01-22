Gia Lai: Lực lượng Công an vững niềm tin theo Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm hành động bằng những kết quả công tác cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng và Nhân dân.

Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đang phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Tiêu biểu trong đó là Phòng An ninh điều tra - đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong điều tra, xử lý các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

CBCS phòng An ninh điều tra luôn tận tụy với nhiệm vụ,

﻿tuyệt đối vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Phần thưởng cao quý không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến của đơn vị, mà còn là nguồn động viên to lớn để tập thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Chia sẻ niềm tin và kỳ vọng trước thềm Đại hội, Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai khẳng định: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách lớn, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt, Đại hội sẽ tiếp tục có những định hướng chiến lược nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với niềm tin sắt son vào Đảng, tôi nguyện không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người chiến sĩ Công an nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.”

Niềm tin, khí thế thi đua sôi nổi ấy đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên - lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trong quân số, luôn xung kích, đi đầu trên các mặt công tác. Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh luôn xung kích trên các mặt công tác, chiến đấu.

Đại úy Nguyễn Dịp Hữu Tuấn - Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng niềm tin sâu sắc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Chúng tôi nguyện đem trí tuệ, nhiệt huyết và bản lĩnh của mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Với phương châm hành động ‘Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất’, tuổi trẻ lực lượng Công an sẽ luôn tiên phong trong giữ gìn an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.”

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, nơi quyết định những chủ trương, định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm hành động bằng những kết quả công tác cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng và Nhân dân.

Vững niềm tin theo Đảng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng cống hiến, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương; xứng đáng là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Nhân dân.