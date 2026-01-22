Giữ vững an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Xác định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa trên toàn địa bàn.

Toàn lực lượng được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời mọi nguy cơ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Những ngày này, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã thành lập các tổ công tác, tiến hành kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ an ninh tại các mục tiêu, địa bàn trọng điểm như Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, hệ thống thông tin, trạm phát sóng.

Qua đó, đơn vị hướng dẫn, chấn chỉnh quy trình bảo vệ, yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, bảo đảm các phương án bảo vệ được triển khai đúng quy định, phù hợp thực tế.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) kiểm tra tại Đài Phát sóng An Nhơn (phường An Nhơn Đông) ngày 20-1. Ảnh: K.A

Theo thượng tá Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng các vấn đề nhạy cảm để tung tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động.

Vì vậy, đơn vị đã và đang phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường quản lý các lĩnh vực nhạy cảm; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu, độc.

“Chúng tôi xác định phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp xuyên suốt trong triển khai nhiệm vụ. Theo đó, mọi nguy cơ về an ninh phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nhất là trên không gian mạng, không để phát sinh phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình chung” - Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh cũng đồng loạt triển khai kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn, bảo đảm giao thông thông suốt, trật tự, an toàn.

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, CSGT toàn tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt.

“Chúng tôi quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, xử lý đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ tuyến, địa bàn nào, góp phần bảo đảm trật tự ATGT phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội XIV của Đảng” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang cho biết thêm.

Với quan điểm lấy phòng ngừa là trọng tâm, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ (VK, CCHT) Công an tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 14 súng quân dụng, 51 viên đạn quân dụng, 70 công cụ hỗ trợ, 5 khóa số 8, 1 còng tay bát đào và 10 viên đạn cay. Đây là số tang vật được thu gom thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp; tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị sử dụng và qua xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy - cho hay: “Việc tiêu hủy VK, CCHT nhằm làm trong sạch địa bàn, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến ANTT, bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ sự kiện quan trọng của đất nước”.

Tại khu vực 7 xã biên giới, lực lượng Công an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với Quân đội tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xuất-nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và các vi phạm pháp luật khác.

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Công an tỉnh đặt toàn lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, tập trung bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công an tỉnh tiến hành tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ảnh: ĐVCC

Theo đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu xuyên suốt trong toàn lực lượng là siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ. Trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; phát hiện, xử lý dứt điểm ngay từ đầu các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, kiên quyết không để phát sinh phức tạp, kéo dài hoặc hình thành điểm nóng.

“Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi toàn lực lượng phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, hành động quyết liệt, đồng bộ và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào” - Đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh.

Cụ thể, từ ngày 18-1 đến 26-1, Công an toàn tỉnh triển khai ứng trực 100% quân số; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ Công an đứng chân trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, nhất là trong khung giờ sau 22 giờ hằng ngày.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Với tinh thần chủ động, kỷ cương và quyết liệt, Công an toàn tỉnh đang bảo đảm giữ vững an ninh trật tư trên địa bàn, góp phần ổn định chính trị, phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.