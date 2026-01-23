(GLO)- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Sáng 23-1, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên, gồm các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Tiến Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Bùi Minh Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Thành, Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đinh Văn Tường, Trần Quốc Bình, Trịnh Thế Bình, Trần Văn Phúc, Triệu Văn Chiến, Phạm Thái Hà, Trần Việt Hà, Hoàng Công Huấn, Ngô Đăng Nhật, Nguyễn Văn Oanh, Trần Thị Hiền, Lê Mỹ Hạnh.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính). Từ năm 2008, đồng chí lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cuối năm 2017, đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. 3 năm sau, đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sau đó chuyển sang làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7-2022, đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội; được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tháng 11-2025.