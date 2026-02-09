Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động 2 phong trào thi đua

(GLO)- Sáng 9-2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động 2 phong trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương kết nối trực tuyến đến các địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Quang cảnh dự Lễ phát động tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc phát động 2 phong trào thi đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hành động cụ thể nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thủ tướng khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất để đất nước đạt tự chủ chiến lược, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các phong trào thi đua phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực chất, tránh hình thức, chạy theo thành tích; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể và là đối tượng thụ hưởng trực tiếp.

Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu sau Lễ phát động, các cấp, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn để cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Hiệu quả thực tiễn và sự cải thiện đời sống nhân dân được xác định là thước đo quan trọng nhất của các phong trào thi đua.

Thông qua việc phát động 2 phong trào thi đua trọng tâm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.