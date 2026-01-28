Tuổi trẻ Gia Lai cần có tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực chất, tiên phong và hành động

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn Gia Lai để cho ý kiến và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, diễn ra vào chiều 28-1.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: D.L

Năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trên 81% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến nghị quyết.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” phát huy hiệu quả với 695 công trình, phần việc, thu hút 112.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Nổi bật là việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.343 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn với 8.861 ngày công; tổ chức hàng trăm hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Ảnh: D.L

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa 936 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên; ra mắt 187 đội hình “Bình dân học vụ số”, tổ chức 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và công nghệ số.

Các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 4.632 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai được Ban Bí thư Trung ương Đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 4.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (bìa trái) nhận Cờ thi đua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8. Ảnh: ĐVCC

Năm 2026, với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ cho rằng tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: D.L

Để tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, xem xét một số nội dung như: hỗ trợ kinh phí tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập đơn vị hành chính; cho chủ trương hoàn trả khu đất Khu sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên Suối Mơ (phường Quy Nhơn Tây) về tỉnh quản lý, khai thác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng thanh niên cần tích cực hơn nữa trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ảnh: D.L

Tỉnh đoàn cũng đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh; sớm có hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030; quan tâm bố trí kinh phí hoạt động phù hợp cho Đoàn xã, phường, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong năm qua. Đặc biệt, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã có những nỗ lực, sáng tạo trong tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức Đoàn. Ảnh: D.L

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: “Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phải có những đột phá, nhất là có quan điểm mới, cách tiếp cận mới, tư duy mới để triển khai các hoạt động, phong trào hiệu quả hơn. Mỗi thanh niên và tổ chức Đoàn phải ghi nhớ và bám sát phương châm: “Đổi mới, sáng tạo, thực chất, tiên phong, hành động” trong suy nghĩ và triển khai các phong trào, hoạt động. Đồng thời, việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm và có tiêu chí, thước đo cụ thể để đánh giá chất lượng”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện: thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường bằng những hoạt động cụ thể; chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho hệ thống chính trị các cấp, chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên, hình thành mạng lưới để kết nối các gương thanh niên điển hình, tiêu biểu của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, nhất là phòng - chống tác hại của ma túy và đảm bảo an toàn giao thông; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đoàn UBND tỉnh khánh thành, đưa vào hoạt động công trình số hóa địa chỉ đỏ Chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn vào chiều 26-1. Ảnh: D.L

Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân; tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết, các ngày lễ lớn; tham gia tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I phù hợp với đối tượng thanh niên.

Tổ chức Đoàn cũng cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để định hướng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ; đánh giá mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức bộ máy cán bộ để có đề xuất cụ thể; tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giao lưu hợp tác với các tổ chức trong và ngoài tỉnh; tích cực quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích... của tỉnh bằng nhiều hình thức, nhất là qua các nền tảng mạng xã hội để góp phần vào thành công của Năm Du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai.