Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2025

(GLO)- Ngày 9-1, tại TP Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 8. Tại hội nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai là 1 trong 7 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Với chủ đề công tác năm 2025: “Tuổi trẻ Gia Lai tự hào, vững tin theo Đảng”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030...

Qua đó, các tổ chức Đoàn triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: duy trì 143 đội hình thanh niên tình nguyện tại 135 xã, phường; thành lập 58 đội hình lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo để hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, các cấp bộ Đoàn vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.343 căn nhà với 8.861 ngày công, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Nam hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: D.L

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã trao gần 20.000 suất quà dịp Tết Nguyên đán 2025 cho thanh thiếu nhi, người dân với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; vận động, trao tặng 3.869 suất quà với trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hiệu quả các chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện đạt các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”...

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp tặng học bổng cho học sinh xã Tây Sơn trong chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026. Ảnh: D.L

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh trong triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên trong năm qua.