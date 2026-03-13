Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hành trình “Chiếc xe tri thức”

DƯƠNG LINH
(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hành trình “Chiếc xe tri thức” dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra tại 10 xã: Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Nan, Ia Pnôn, An Tường, An Toàn, Ia Boòng, Chư Prông, Bàu Cạn và Ia Krêl. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 250 học sinh tham gia ở mỗi điểm trường.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được tham gia show khoa học bàn tay lửa, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động khám phá khoa học - công nghệ như quan sát mặt trời bằng kính thiên văn, làm kem bằng phương pháp khoa học, trải nghiệm kính thực tế ảo (VR), lắp ráp và lập trình robot, phóng tên lửa nước, cùng nhiều trò chơi tư duy khác.

tinh-doan-to-chuc-chiec-xe-tri-thuc-2026-1.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) hào hứng với các thí nghiệm tại chương trình. Ảnh: Tỉnh đoàn

Hành trình “Chiếc xe tri thức” nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em tiếp cận kiến thức khoa học một cách sinh động; qua đó khơi dậy niềm yêu thích khám phá khoa học, phát triển tư duy sáng tạo và các kỹ năng cần thiết.

tinh-doan-to-chuc-chiec-xe-tri-thuc-2026-2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Ia Lâu) đang khám phá các mô hình tại chương trình. Ảnh: Tỉnh đoàn

Chương trình do Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn triển khai.

