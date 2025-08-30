Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (số 10 Đại lộ Khoa học, phường Quy Nhơn Nam) sẽ mở cửa miễn phí khu nhà chính phục vụ công chúng trong ngày 2-9.

Ông Nguyễn Ngọc Hóa, Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, cho biết: Trung tâm sẽ mở cửa và miễn phí vé tham quan trải nghiệm tại tòa nhà chính dành cho mọi đối tượng trong ngày Quốc khánh 2-9. Thời gian hoạt động trong ngày gồm hai khung giờ: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút. Riêng chương trình Hành trình đêm sẽ không hoạt động trong dịp này.

Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo là điểm đến hấp dẫn dành cho công chúng yêu khoa học. Ảnh: An Nhiên

Tòa nhà chính của trung tâm là không gian trưng bày khoa học hiện đại với 7 phòng trưng bày theo 7 chủ đề khoa học khác nhau, từ vi mô đến vĩ mô: vật chất, nguyên tử, sự sống, Trái Đất, hành tinh, thiên văn học và các ngành khoa học cơ bản. Mỗi phòng đều được thiết kế tương tác, giúp người tham quan có thể trực tiếp khám phá và trải nghiệm các hiện tượng khoa học một cách sinh động, trực quan và dễ hiểu.

Đặc biệt, nhà chiếu hình vũ trụ được ví như “trái tim” của trung tâm. Với thiết kế giống một rạp chiếu phim hiện đại, sức chứa 80 ghế ngồi, không gian này mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức các bộ phim khoa học thú vị về thiên văn học, không gian và vũ trụ.

Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo đã và đang là điểm đến hấp dẫn cho các gia đình, học sinh, sinh viên và du khách yêu khoa học. Dịp mở cửa miễn phí này là cơ hội tuyệt vời để đông đảo công chúng tiếp cận với khoa học một cách gần gũi và truyền cảm hứng khám phá thế giới tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trung tâm đã đón hơn 100.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.