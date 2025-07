Gia Lai: Kết nối cộng đồng, lan tỏa đam mê khoa học

Các bạn trẻ trải nghiệm hoạt động STEM chế tạo đồng hồ mặt trời. Ảnh: T.L

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Gia Lai; giáo sư Wen-Ping Chen (Viện Thiên văn học, Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan); phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, nhiếp ảnh và người yêu thiên văn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hà nhấn mạnh: “Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế năm 2025 không chỉ là một sự kiện khoa học, mà còn là minh chứng cho cam kết và khát vọng của tỉnh trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến của học thuật - đổi mới - ứng dụng mang tầm quốc tế. Chuỗi hoạt động lần này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ và vun đắp cho tương lai giáo dục khoa học của địa phương cũng như cả nước”.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia chế tạo kính thiên văn. Ảnh: T.L

Chuyên đề “A Night under the Sky” do giáo sư Wen-Ping Chen trình bày. Ảnh: T.L

Các bạn nhỏ tỏ ra thích thú với hoạt động quan sát bầu trời đêm bằng kính thiên văn hiện đại. Ảnh: T.L

Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 11 - 13.7, với quy mô mở rộng cả về số lượng và chất lượng, thu hút hơn 1.000 lượt người tham dự.

Chuỗi sự kiện đa dạng gồm: Hội thảo và Triển lãm ảnh thiên văn toàn quốc; các bài nói chuyện đại chúng đến từ các nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế; trải nghiệm STEM Thiên văn (quan sát mặt trời, chế tạo đồng hồ mặt trời, làm kính thiên văn, quan sát bầu trời đêm bằng kính thiên văn hiện đại); chuyên đề “A Night under the Sky” do giáo sư Wen-Ping Chen trình bày; báo cáo chuyên đề STEM của thầy Mai Văn Túc, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục STEM tại Việt Nam.