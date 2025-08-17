Thỏ “mọc sừng” xuất hiện ở nhiều công viên tại Mỹ

(GLO)- Hàng loạt hình ảnh thỏ hoang ở bang Colorado (Mỹ) với những khối u đen như sừng quanh mặt đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng gọi chúng là thỏ "zombie" hay thỏ "quỷ".

Gần đây, mạng xã hội tại Mỹ lan truyền hàng loạt hình ảnh kỳ lạ về những con thỏ hoang có sừng thậm chí nhiều sừng ở các công viên tại Fort Collins, bang Colorado. Trên đầu, quanh mắt và miệng của chúng xuất hiện những khối u đen uốn cong như sừng, khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh trong phim kinh dị. Không ít cư dân mạng đặt cho chúng những cái tên như “thỏ quỷ”, “thỏ Frankenstein” hay “thỏ zombie”.

Một số hình ảnh thỏ mọc sừng đang gây xôn xao. (nguồn: phunutoday.vn)

Hiện tượng này đã nhanh chóng “gây bão” với nhiều bình luận lo lắng, thậm chí có người ví đây là “dấu hiệu virus zombie bắt đầu xuất hiện”. Một số khác nghi ngờ hình ảnh này là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI, nhưng các cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn là sự thật.

Ngày 13-8, bà Kara Van Hoose người phát ngôn cơ quan Quản lý Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW) cho biết loài thỏ đuôi bông thường bị nhiễm bệnh vào mùa hè, khi thời tiết ấm áp và bị lây truyền qua vết cắn của các loại côn trùng như ve và bọ chét, và lây qua vết cắn,

Những cá thể thỏ này nhiễm virus u nhú Shope (CRPV), khiến các khối u lành tính phát triển dị dạng do virus cottontail papilloma gây ra. Còn gọi là virus Shope papilloma, virus này khiến loài thỏ đuôi bông ở Mỹ mọc khối u với hình thù kỳ lạ trên đầu giống như những chiếc sừng.

Một con thỏ nhiễm virus CRPV tại một công viên ở Fort Collins, bang Colorado. Ảnh: Unilad

Những khối u lành tính này không gây hại cho thỏ, trừ khi mọc trên mắt, miệng, cản trở ăn uống. Hệ miễn dịch của thỏ có khả năng chống virus nên các khối u này thường tự biến mất.

Ngoài ra, virus còn có thể lây lan trực tiếp từ thỏ sang thỏ, nhưng không lây sang người hay các loài thú nuôi như chó, mèo.

Dù đây là loại virus thường gặp, vô hại và không lây sang người hay vật nuôi, CPW khuyến cáo người dân tránh xa, không chạm vào những con thỏ nhiễm bệnh để tránh những nguy cơ không đáng có.

Theo Sky News, căn bệnh này đã được giới khoa học ghi nhận từ rất sớm. Năm 1931, nhà nghiên cứu Richard E. Shope lần đầu mô tả căn bệnh, và tên ông cũng được dùng để đặt cho loại virus này.

Các nghiên cứu về virus Shope Papilloma đã góp phần không nhỏ vào việc khám phá mối liên hệ giữa virus và ung thư - tương tự như cách virus HPV liên quan đến ung thư cổ tử cung ở người.

Cho đến nay, chưa từng có trường hợp cho thấy virus này có thể lây từ thỏ sang người. Vì thế, cơ quan Công viên và Động vật hoang dã bang Colorado không liệt virus Shope papilloma vào danh sách là mối đe dọa cho cộng đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến khích cộng đồng báo cáo khi phát hiện thỏ có biểu hiện mọc u dạng sừng để kịp thời kiểm soát.