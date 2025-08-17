Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Thỏ “mọc sừng” xuất hiện ở nhiều công viên tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Hàng loạt hình ảnh thỏ hoang ở bang Colorado (Mỹ) với những khối u đen như sừng quanh mặt đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng gọi chúng là thỏ "zombie" hay thỏ "quỷ".

Gần đây, mạng xã hội tại Mỹ lan truyền hàng loạt hình ảnh kỳ lạ về những con thỏ hoang có sừng thậm chí nhiều sừng ở các công viên tại Fort Collins, bang Colorado. Trên đầu, quanh mắt và miệng của chúng xuất hiện những khối u đen uốn cong như sừng, khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh trong phim kinh dị. Không ít cư dân mạng đặt cho chúng những cái tên như “thỏ quỷ”, “thỏ Frankenstein” hay “thỏ zombie”.

12.jpg
Một số hình ảnh thỏ mọc sừng đang gây xôn xao. (nguồn: phunutoday.vn)

Hiện tượng này đã nhanh chóng “gây bão” với nhiều bình luận lo lắng, thậm chí có người ví đây là “dấu hiệu virus zombie bắt đầu xuất hiện”. Một số khác nghi ngờ hình ảnh này là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI, nhưng các cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn là sự thật.

Ngày 13-8, bà Kara Van Hoose người phát ngôn cơ quan Quản lý Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW) cho biết loài thỏ đuôi bông thường bị nhiễm bệnh vào mùa hè, khi thời tiết ấm áp và bị lây truyền qua vết cắn của các loại côn trùng như ve và bọ chét, và lây qua vết cắn,

Những cá thể thỏ này nhiễm virus u nhú Shope (CRPV), khiến các khối u lành tính phát triển dị dạng do virus cottontail papilloma gây ra. Còn gọi là virus Shope papilloma, virus này khiến loài thỏ đuôi bông ở Mỹ mọc khối u với hình thù kỳ lạ trên đầu giống như những chiếc sừng.

tho1.jpg
Một con thỏ nhiễm virus CRPV tại một công viên ở Fort Collins, bang Colorado. Ảnh: Unilad

Những khối u lành tính này không gây hại cho thỏ, trừ khi mọc trên mắt, miệng, cản trở ăn uống. Hệ miễn dịch của thỏ có khả năng chống virus nên các khối u này thường tự biến mất.

Ngoài ra, virus còn có thể lây lan trực tiếp từ thỏ sang thỏ, nhưng không lây sang người hay các loài thú nuôi như chó, mèo.

Dù đây là loại virus thường gặp, vô hại và không lây sang người hay vật nuôi, CPW khuyến cáo người dân tránh xa, không chạm vào những con thỏ nhiễm bệnh để tránh những nguy cơ không đáng có.

Theo Sky News, căn bệnh này đã được giới khoa học ghi nhận từ rất sớm. Năm 1931, nhà nghiên cứu Richard E. Shope lần đầu mô tả căn bệnh, và tên ông cũng được dùng để đặt cho loại virus này.

Các nghiên cứu về virus Shope Papilloma đã góp phần không nhỏ vào việc khám phá mối liên hệ giữa virus và ung thư - tương tự như cách virus HPV liên quan đến ung thư cổ tử cung ở người.

Cho đến nay, chưa từng có trường hợp cho thấy virus này có thể lây từ thỏ sang người. Vì thế, cơ quan Công viên và Động vật hoang dã bang Colorado không liệt virus Shope papilloma vào danh sách là mối đe dọa cho cộng đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến khích cộng đồng báo cáo khi phát hiện thỏ có biểu hiện mọc u dạng sừng để kịp thời kiểm soát.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Có thể bạn quan tâm

Những bức ảnh trước và sau báo động tình trạng băng tan của sông băng Bắc Cực

Những bức ảnh trước và sau báo động tình trạng băng tan của sông băng Bắc Cực

Bí ẩn khoa học

(GLO)-Khu vực Bắc Cực hiện có những tín hiệu báo động, đáng lo ngại về tình trạng băng tan. Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi chiến lược đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu, các nhà nghiên cứu càng quan ngại sâu sắc về tương lai của khu vực này.

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Tin tức công nghệ

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

null