Việt Nam phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 diễn ra vào ngày 26-12, trong năm 2025, Việt Nam đã phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số, tốc độ Internet cố định đạt 271,95 Mbps, đưa nước ta vào Top 10 thế giới.

Ngoài ra, ở lĩnh vực viễn thông, Việt Nam còn tiếp tục giữ vị trí cao, thứ 2 ASEAN, với hơn 680.000 tên miền, tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp đạt khoảng 26,45 triệu. Riêng trong năm 2025, số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp đạt 12,56 triệu, tương đương với tổng số lượng đã cấp trong 10 năm trước đó.

Việt Nam đã phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, năm nay, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu; Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam xếp hạng thứ 55/100 toàn cầu.

Đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, hiện có hơn 80.000 doanh nghiệp, trong đó trên 2.100 doanh nghiệp đã mở rộng ra thị trường nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp đang từng bước nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Các chỉ tiêu chủ yếu của lĩnh vực đều tăng trưởng cao và vượt kế hoạch. Công nghiệp công nghệ số đang khẳng định vai trò là ngành công nghiệp nền tảng và động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Cũng theo Bộ KH&CN, trong năm 2025, toàn ngành đạt doanh thu 5.465.819 tỷ đồng (tăng 25%); đóng góp ngân sách nhà nước 115.080 tỷ đồng (tăng 11%, đạt 111% kế hoạch); đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 1.443.769 tỷ đồng (tăng 35%, hoàn thành 139% kế hoạch).

Các chỉ số này cho thấy khoa học và công nghệ đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Được biết, trong năm 2026, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện nền tảng số quốc gia và các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông, khai thác hiệu quả phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng đến mục tiêu 100% thủ tục hành chính sẽ thực hiện trên môi trường điện tử.