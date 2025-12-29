Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Việt Nam phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 diễn ra vào ngày 26-12, trong năm 2025, Việt Nam đã phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số, tốc độ Internet cố định đạt 271,95 Mbps, đưa nước ta vào Top 10 thế giới.

Ngoài ra, ở lĩnh vực viễn thông, Việt Nam còn tiếp tục giữ vị trí cao, thứ 2 ASEAN, với hơn 680.000 tên miền, tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp đạt khoảng 26,45 triệu. Riêng trong năm 2025, số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp đạt 12,56 triệu, tương đương với tổng số lượng đã cấp trong 10 năm trước đó.

viet-nam-phu-song-5g-dat-tren-90-dan-so.png
Việt Nam đã phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, năm nay, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu; Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam xếp hạng thứ 55/100 toàn cầu.

Đối với lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, hiện có hơn 80.000 doanh nghiệp, trong đó trên 2.100 doanh nghiệp đã mở rộng ra thị trường nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp đang từng bước nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Các chỉ tiêu chủ yếu của lĩnh vực đều tăng trưởng cao và vượt kế hoạch. Công nghiệp công nghệ số đang khẳng định vai trò là ngành công nghiệp nền tảng và động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Cũng theo Bộ KH&CN, trong năm 2025, toàn ngành đạt doanh thu 5.465.819 tỷ đồng (tăng 25%); đóng góp ngân sách nhà nước 115.080 tỷ đồng (tăng 11%, đạt 111% kế hoạch); đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 1.443.769 tỷ đồng (tăng 35%, hoàn thành 139% kế hoạch).

Các chỉ số này cho thấy khoa học và công nghệ đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Được biết, trong năm 2026, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện nền tảng số quốc gia và các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông, khai thác hiệu quả phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng đến mục tiêu 100% thủ tục hành chính sẽ thực hiện trên môi trường điện tử.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại chip điện toán quang học LightGen có tốc độ và hiệu suất năng lượng vượt xa phần cứng AI của Nvidia tới 100 lần. Công nghệ mới này đặc biệt hiệu quả trong các tác vụ tạo sinh như sản xuất video và tổng hợp hình ảnh.

Xã Ân Tường tổ chức ngày hội Chuyển đổi số, phát động phong trào xây dựng “Gia đình số”.

Xã Ân Tường tổ chức ngày hội Chuyển đổi số, phát động phong trào xây dựng “Gia đình số”

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Ngày 21-12, tại Trường THPT Trần Quang Diệu, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Ân Tường tổ chức ngày hội Chuyển đổi số và phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Gia đình số” trên địa bàn xã.

Bước tiến mới trong chuyển đổi số chính quyền

Nền tảng "trợ lý ảo": Bước tiến mới trong chuyển đổi số chính quyền ở Gia Lai

Khoa học - Công nghệ

(GLO) - Việc mở rộng nền tảng “trợ lý ảo” MyGPTs từ cấp sở đến toàn bộ 135 xã, phường đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc cho cán bộ, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Ngày 12-12, tại phường Pleiku, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025 với chủ đề: “Nghiên cứu khoa học-Đổi mới-Chia sẻ-Phát triển”. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và đại diện lãnh đạo các bệnh viện địa bàn phía Tây tỉnh.

null